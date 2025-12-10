ICONSPORT_275433_0030 (1)
Medhi Benatia, Pablo Longoria et Frank McCourt - Olympique de Marseille

50 millions d'euros, l'UEFA remplit les caisses de l'OM

OM10 déc. , 15:30
parQuentin Mallet
3
En venant à bout de l'Union Saint-Gilloise ce mardi soir en Ligue des champions, l'Olympique de Marseille a pris une très grosse option pour la qualification pour la suite de la compétition. De quoi s'assurer un très joli pactole qui va faire du bien aux caisses.
L'Olympique de Marseille jouait très gros sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise. Ce mardi 9 décembre au soir, les Phocéens pouvaient basculer dans un sens comme dans l'autre : une défaite aurait réduit leurs chances de se qualifier pour la suite, tandis qu'une victoire assure quasiment les barrages sauf accumulation de scénarios improbables. En attendant la réception de Liverpool le 21 janvier prochain, et le déplacement à Bruges le 28 pour conclure son parcours en Ligue des champions, le club de la Canebière s'est déjà assuré un sacré pactole grâce à la plus prestigieuse des compétitions européennes.

L'OM va toucher gros

En effet, comme l'explique le site Sportune, l'Olympique de Marseille a déjà touché plus ou moins 50 millions d'euros. Une somme colossale qui s'explique par un barème très strict et précis de l'UEFA. Ces 50 ME se décomposent d'abord en une prime de 18,62 ME garantis à tous les participants de la phase de championnat. S'ensuivent ensuite des montants liés aux performances en matchs : 2,1 ME pour une victoire et 700 000 euros pour un match nul. Étant donné que l'OM a remporté 3 matchs pour l'instant et fait aucun match nul, 6,3 ME s'ajoutent. La direction phocéenne est donc assurée d'encaisser 27,92 ME à ce stade.
Le reste n'est qu'estimations car rien n'est encore officiel, mais le média spécialisé dans le business du sport indique que l'UEFA prévoit un pilier de valeur qui inclut le classement au coefficient sur dix ans (4,844 ME) et le marketpool défini par l'apport de Canal+ et le classement au coefficient, ici ramené sur cinq ans. Au total, 19,635 ME attendent les Phocéens. De quoi porter le montant à 49,399 ME pour l'OM. En plus de ces quelque 50 millions d'euros, une prime pour le classement final attend encore le pensionnaire de Ligue 1. En restant 16e, les Marseillais toucheraient 5,775 ME plus 1 ME bonus. Une variable qui peut encore augmenter en cas de victoire face à Liverpool puis Bruges.
3
Derniers commentaires

LdC : L'OM réalise un gros coup en Belgique

Tirage ultra favorable ? MDR Tu vas bientôt nous dire que c'est Tapie de sa tombe qui a payé l'UEFA pour qu'on est un soi-disant tirage ultra favorable ? 🤭 T'es vraiment un tromblon mon pote, vous avez toujours une excuses et/ou une circonstances atténuante quand ca va pas dans votre sens, lalz. Toi et tes sbires ont encore une fois ouvert leur gueule pour rien.

LdC : L'OM réalise un gros coup en Belgique

On se calme de quoi ? C'est moi qui doit me calmer alors que ca a fanfaronner en début de saison en disant que l'OM allait être ridicule alors que ce n'est pas du tout le cas ? Faut juste que ceux qui ont ouvert leur gorge assume leur connerie.

LdC : L'OM réalise un gros coup en Belgique

Lol, ca va faire 7 ans que ton club n'a pas été en C1 et tu oses venir baver ? On était pas censé faire rire en C1 en terminant avec 0 points et dernier du classement ?

LdC : L'OM réalise un gros coup en Belgique

Comme face à Madrid et l'Atalanta ?

Monaco : « Il y a un doute sur cet entraîneur », Di Meco attaque Pocognoli

Avec moins de moyens et plus de doutes ils font quasi aussi bien que son OM......il bave quoi le DiMeco encore ?!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

