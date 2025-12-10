50 millions d'euros, l'UEFA remplit les caisses de l'OM

En venant à bout de l'Union Saint-Gilloise ce mardi soir en Ligue des champions, l'Olympique de Marseille a pris une très grosse option pour la qualification pour la suite de la compétition. De quoi s'assurer un très joli pactole qui va faire du bien aux caisses.

L' Olympique de Marseille jouait très gros sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise. Ce mardi 9 décembre au soir, les Phocéens pouvaient basculer dans un sens comme dans l'autre : une défaite aurait réduit leurs chances de se qualifier pour la suite, tandis qu'une victoire assure quasiment les barrages sauf accumulation de scénarios improbables. En attendant la réception de Liverpool le 21 janvier prochain, et le déplacement à Bruges le 28 pour conclure son parcours en Ligue des champions, le club de la Canebière s'est déjà assuré un sacré pactole grâce à la plus prestigieuse des compétitions européennes.

L'OM va toucher gros

En effet, comme l'explique le site Sportune, l'Olympique de Marseille a déjà touché plus ou moins 50 millions d'euros. Une somme colossale qui s'explique par un barème très strict et précis de l'UEFA. Ces 50 ME se décomposent d'abord en une prime de 18,62 ME garantis à tous les participants de la phase de championnat. S'ensuivent ensuite des montants liés aux performances en matchs : 2,1 ME pour une victoire et 700 000 euros pour un match nul. Étant donné que l'OM a remporté 3 matchs pour l'instant et fait aucun match nul, 6,3 ME s'ajoutent. La direction phocéenne est donc assurée d'encaisser 27,92 ME à ce stade.

Le reste n'est qu'estimations car rien n'est encore officiel, mais le média spécialisé dans le business du sport indique que l'UEFA prévoit un pilier de valeur qui inclut le classement au coefficient sur dix ans (4,844 ME) et le marketpool défini par l'apport de Canal+ et le classement au coefficient, ici ramené sur cinq ans. Au total, 19,635 ME attendent les Phocéens. De quoi porter le montant à 49,399 ME pour l'OM. En plus de ces quelque 50 millions d'euros, une prime pour le classement final attend encore le pensionnaire de Ligue 1. En restant 16e, les Marseillais toucheraient 5,775 ME plus 1 ME bonus. Une variable qui peut encore augmenter en cas de victoire face à Liverpool puis Bruges.