Monaco : « Il y a un doute sur cet entraîneur », Di Meco attaque Pocognoli

L’AS Monaco a fait le job ce mardi soir en Ligue des champions. Le club de la principauté a battu Galatasaray à domicile quelques jours après sa défaite à Brest (1-0). L’irrégularité monégasque pose question sur le choix de son nouvel entraîneur.

L’AS Monaco enchaîne les incompréhensions. Le club du Rocher ne compte qu’une seule défaite après six journées de Ligue des champions . Battus par Bruges lors de la première journée, les Monégasques enchaînent les résultats sans trop convaincre dans le jeu. En Ligue 1 cependant, l ’ASM peine à prendre des points. Le club du Rocher compte une seule victoire sur les cinq dernières journées. Outre l’éclaircie contre le PSG, Sébastien Pocognoli n’arrive pas à faire enchaîner son équipe. Un souci de régularité sur cette première partie de saison qui pourrait coûter cher au club de la Principauté dans la lutte au top 4 en championnat.

Sébastien Pocognoli est-il l’homme de la situation ?

Un souci d’irrégularité pointé du doigt sur RMC. Eric Di Meco se pose déjà des questions sur l'entraîneur monégasque. « On ne sait pas trop où ils vont avec le recrutement, avec les moyens. Alors parce que le problème de Monaco, c'est que la pression populaire est inexistante, donc il faut faire plus. Je ne comprends plus trop le projet monégasque. Le budget n’est pas si important que ça finalement. On a l'impression qu'ils rentrent dans le rang. Il y a aussi un doute sur cet entraîneur. Est-ce qu'il a les épaules ? Il y a un tas de questions. Est-ce qu’il n’est pas trop jeune ? Est-ce qu’il n’a pas sauté les étapes trop tôt, » explique-t-il. Et Monaco va devoir trouver les ressources. L’ASM est septième du championnat à six points de la troisième place de l’OM, prochain adversaire en Ligue 1. Côté Ligue des champions, ce sont deux gros morceaux qui attendent Sébastien Pocognoli, avec le Real Madrid et la Juventus.