Strasbourg reçoit un gros cadeau de Chelsea

Le RC Strasbourg va prochainement recevoir un joli cadeau de la part de Chelsea. BlueCo a réussi à gagner la course pour Muhammad Zongo et a l'intention de l'envoyer en Alsace pour s'aguerrir.

Les relations entre le RC Strasbourg et Chelsea vont à nouveau faire parler. L'été dernier déjà, le club alsacien a frappé un très grand coup pendant le mercato en dépensant pas moins de 111 millions d'euros pour faire venir de nouveaux joueurs. Le tout, grâce aux finances illimitées de BlueCo. Parmi les joueurs qui sont arrivés, il y a aussi et surtout trois d'entre eux qui viennent directement de Chelsea, alors que le capitaine Emanuel Emegha fera le chemin inverse à l'issue de la saison. BlueCo a d'ailleurs l'intention de faire un nouveau cadeau à leur plus petit club des deux.

Strasbourg Ligue 1 # 8 D D V D V Ligue 1 Matchs 15 V Victoire 7 M Match nul 1 D Défaite 7 Buts Marqués 25 Buts Encaissés 20 Matchs Récents Tout afficher 06 décembre 2025 à 19:00 Ligue 1 Toulouse 1 — 0 Match terminé Strasbourg 30 novembre 2025 à 15:00 Ligue 1 Strasbourg 1 — 2 Match terminé Brest Meilleurs Joueurs Tout afficher 9 . J. Panichelli ARG • Âge 23 • Attaquant Matchs 15 Buts 9 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 10 . E. Esseh Emegha NED • Âge 22 • Attaquant Matchs 7 Buts 4 Passes décisives 2 Jaune 3 Rouge 0 Jaune Rouge 0

BlueCo régale Strasbourg

Comme l'indique Fabrizio Romano, BlueCo a remporté la course pour le très convoité Muhammad Zongo. Le milieu de terrain offensif né en 2009 sort d'une Coupe du monde U17 très remarquée et avait fait l'objet de nombreuses convoitises de la part de nombreux gros clubs européens. Finalement, ce sont les Américains propriétaires de Chelsea et de Strasbourg qui ont remporté la mise, alors que son transfert en provenance du Sporting Cascade FC a été réalisé.

Le spécialiste des transferts indique que Muhammad Zongo ne filera pas directement à Chelsea. L'idée est de l'envoyer à Strasbourg pour qu'il s'aguerrisse. BlueCo estime que le cadre sportif du RCSA est l'endroit idéal pour lui afin de progresser au mieux. Aucune information n'est toutefois parue sur la date précise de son arrivée. « C’est un choix purement sportif et stratégique. Nous avons longuement échangé avec plusieurs clubs, reçu de nombreux appels… En concertation avec la famille du joueur et toutes les parties concernées, Chelsea s’est imposé comme la meilleure option pour l’avenir de Zongo », a d'ailleurs expliqué un membre du Sporting Cascade à Africafoot.