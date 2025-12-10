les supporters en colere strasbourg agite ses billets keller 387485

Strasbourg reçoit un gros cadeau de Chelsea

RCSA10 déc. , 15:00
parQuentin Mallet
Le RC Strasbourg va prochainement recevoir un joli cadeau de la part de Chelsea. BlueCo a réussi à gagner la course pour Muhammad Zongo et a l'intention de l'envoyer en Alsace pour s'aguerrir.
Les relations entre le RC Strasbourg et Chelsea vont à nouveau faire parler. L'été dernier déjà, le club alsacien a frappé un très grand coup pendant le mercato en dépensant pas moins de 111 millions d'euros pour faire venir de nouveaux joueurs. Le tout, grâce aux finances illimitées de BlueCo. Parmi les joueurs qui sont arrivés, il y a aussi et surtout trois d'entre eux qui viennent directement de Chelsea, alors que le capitaine Emanuel Emegha fera le chemin inverse à l'issue de la saison. BlueCo a d'ailleurs l'intention de faire un nouveau cadeau à leur plus petit club des deux.
Strasbourg

Strasbourg

Ligue 1 #8
D
D
V
D
V
Ligue 1
Ligue 1
Matchs15
V
Victoire7
M
Match nul1
D
Défaite7
Buts Marqués25
Buts Encaissés20

Matchs Récents

Tout afficher
06 décembre 2025 à 19:00
Ligue 1
ToulouseToulouse
1
0
Match terminé
StrasbourgStrasbourg
30 novembre 2025 à 15:00
Ligue 1
StrasbourgStrasbourg
1
2
Match terminé
BrestBrest

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
J. Panichelli
9.

J. Panichelli

ARGARG Âge 23 Attaquant
Matchs15
Buts9
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
E. Esseh Emegha
10.

E. Esseh Emegha

NEDNED Âge 22 Attaquant
Matchs7
Buts4
Passes décisives2
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

BlueCo régale Strasbourg

Comme l'indique Fabrizio Romano, BlueCo a remporté la course pour le très convoité Muhammad Zongo. Le milieu de terrain offensif né en 2009 sort d'une Coupe du monde U17 très remarquée et avait fait l'objet de nombreuses convoitises de la part de nombreux gros clubs européens. Finalement, ce sont les Américains propriétaires de Chelsea et de Strasbourg qui ont remporté la mise, alors que son transfert en provenance du Sporting Cascade FC a été réalisé.
Le spécialiste des transferts indique que Muhammad Zongo ne filera pas directement à Chelsea. L'idée est de l'envoyer à Strasbourg pour qu'il s'aguerrisse. BlueCo estime que le cadre sportif du RCSA est l'endroit idéal pour lui afin de progresser au mieux. Aucune information n'est toutefois parue sur la date précise de son arrivée. « C’est un choix purement sportif et stratégique. Nous avons longuement échangé avec plusieurs clubs, reçu de nombreux appels… En concertation avec la famille du joueur et toutes les parties concernées, Chelsea s’est imposé comme la meilleure option pour l’avenir de Zongo », a d'ailleurs expliqué un membre du Sporting Cascade à Africafoot.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

