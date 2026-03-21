L'OGC Nice travaille pour garder Elye Wahi

Prêté à Nice par Francfort au dernier mercato d'hiver, Elye Wahi a donné satisfaction au club azuréen avant de se blesser. Mais le Gym a déjà l'idée de conserver le jeune attaquant.

Victime d'une entorse lors du match à Lyon, Elye Wahi a retrouvé l'entraînement et l'attaquant de 23 ans sera probablement titulaire ce samedi soir contre le Paris Saint-Germain. Depuis qu'il a rejoint Nice, un an après avoir quitté l'OM pour Francfort, Wahi a retrouvé des couleurs, marquant quatre buts dont l'importance n'échappe pas aux supporters azuréens, qui savent que leur équipe a besoin de cela pour éviter une très mauvaise surprise en fin de saison. Cependant, Elye Wahi n'est prêté que pour six mois à la formation niçoise, mais comme l'annonce Florian Maurice dans L'Equipe, un travail sera mené pour réussir à conserver Elye Wahi au-delà de cette saison 2025-2026.

Nice travaille sur le dossier Elye Wahi