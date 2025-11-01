ICONSPORT_275756_0051
Diouf (OGC Nice)

Le gardien de Nice dégoûté par la victoire du PSG

OGC Nice01 nov. , 20:10
parClaude Dautel
4
Yéhvann Diouf, le gardien de but de l'OGC Nice, a résisté tant bien que mal au déferlement des attaques parisiennes pendant 94 minutes, samedi soir au Parc des Princes. Mais à l'ultime seconde, il n'a pas réussi à éviter le but de la victoire du PSG signée Gonçalo Ramos.
Forcément, il y avait de la déception chez Yéhvann Diouf, même si le portier du Gym ne doit pas oublier que la stratégie mise en place par Franck Haise face à Paris était forcément risquée, puisque le coach niçois avait ouvertement choisi de le se livrer à un attaque-défense. Mais, le portier azuréen était quand même dépité d'être passé si près du nul face aux champions d'Europe.
« Forcément, on est dégoûté. Tout se joue à 20 secondes de la fin, même pas. On est sur plusieurs bons matchs, il ne faut pas s'arrêter à cette défaite. Ce n'est pas ce qui va définir notre saison. On a deux matchs importants la semaine prochaine, on va essayer de digérer la défaite, comprendre le but qu'on a concédé et après, on va avancer, il n’y a pas le choix. J'essaie d'être le plus rassurant possible, j'ai un peu de déchet au pied mais j'essaie de donner le maximum. Il faut prendre du recul, oui, on a perdu contre Paris, mais sur les cinq derniers matchs, on fait cinq très bons matchs où on prend beaucoup de points », a confié, sur Beinsports, l'infortuné Diouf.
4
Articles Recommandés
ICONSPORT_275427_0336
OL

L'OL privé d'un attaquant à Brest

ICONSPORT_275788_0045
Bundesliga

All : Le Bayern écrase Leverkusen avant d'arriver à Paris

ICONSPORT_275811_0004
Ligue 1

Auxerre - OM : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Fil Info

20:24
L'OL privé d'un attaquant à Brest
20:22
All : Le Bayern écrase Leverkusen avant d'arriver à Paris
20:17
Auxerre - OM : les compos (21h05 sur Ligue1+)
20:02
Ita : Naples tenu en échec par Côme
20:00
PSG : La statistique déjà légendaire de Gonçalo Ramos
19:30
De Zerbi se fâche, l’OM donne une sanction sévère
19:15
La vidéo du but de Ramos qui sauve le PSG
19:07
TV : Auxerre - OM, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Derniers commentaires

Le gardien de Nice dégoûté par la victoire du PSG

'Tout se joue à 20 secondes', honte de rien s'ils menaient 1-0 pourquoi pas mais là ils sont venu mettre le bus pour quémander le point du nul bandes de ...

Ramos sauve le PSG à la dernière seconde !

Le football est récompensé, le bus rentre au garage, et hop.

L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes

Rires c'est toi qui a peur le buveur, provocateur à distance de sécurité là.

Le gardien de Nice dégoûté par la victoire du PSG

Totalement d'accord avec toi. Vaut mieux perdre 4 à 1 en tentant de jouer que perdre comme ils ont perdu. Ils avaient déjà eu énormément de chance face à Lyon et Lille. Et dire que c'est grâce à leur victoire au Parc l'an dernier qu'ils avaient pu terminer 4eme. C'est le pire club de L1.

Le gardien de Nice dégoûté par la victoire du PSG

… a résisté tant bien que mal au déferlement des attaques parisiennes… Ah ouais , quand même … 🤣🤣🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

Loading