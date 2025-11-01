Le gardien de Nice dégoûté par la victoire du PSG

Yéhvann Diouf, le gardien de but de l'OGC Nice, a résisté tant bien que mal au déferlement des attaques parisiennes pendant 94 minutes, samedi soir au Parc des Princes. Mais à l'ultime seconde, il n'a pas réussi à éviter le but de la victoire du PSG signée Gonçalo Ramos.

Forcément, il y avait de la déception chez Yéhvann Diouf, même si le portier du Gym ne doit pas oublier que la stratégie mise en place par Franck Haise face à Paris était forcément risquée, puisque le coach niçois avait ouvertement choisi de le se livrer à un attaque-défense. Mais, le portier azuréen était quand même dépité d'être passé si près du nul face aux champions d'Europe.

« Forcément, on est dégoûté. Tout se joue à 20 secondes de la fin, même pas. On est sur plusieurs bons matchs, il ne faut pas s'arrêter à cette défaite. Ce n'est pas ce qui va définir notre saison. On a deux matchs importants la semaine prochaine, on va essayer de digérer la défaite, comprendre le but qu'on a concédé et après, on va avancer, il n’y a pas le choix. J'essaie d'être le plus rassurant possible, j'ai un peu de déchet au pied mais j'essaie de donner le maximum. Il faut prendre du recul, oui, on a perdu contre Paris, mais sur les cinq derniers matchs, on fait cinq très bons matchs où on prend beaucoup de points », a confié, sur Beinsports, l'infortuné Diouf.