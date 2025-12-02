L1 : Crise à Nice, la LFP s'en mêle

Rien d'un scandale le rouge des nantais contre l'OL. L'intégrité du joueur doit toujours être au dessus de tout.
Avançons seulement vers nos trophées sans nous préoccuper de ce type de polémique.
Le plus dur commencer pour lui. Il a enfin retrouvé le chemin des filets mais maintenant il va falloir confirmer. On se moque de lui mais il a de meilleurs stats que Gonzalo Ramos par exemple 😂
Bein non... Je relate juste la réalité de ce qui s'est passé ce week end en fait....Enfin la réalité pour ceux qui ont déjà joué au football quoi..
Le Real ne veut pas le vendre. Des équipes de PL étaient même prêtes à l'acheter. C'est justement parce qu'on est ok pour un prêt sans OA que ça a une chance de marcher. Je ne comprends pas cette volonté de commenter à tout prix, sans même se renseigner au minimum pour ne pas dire une grosse c....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|31
|14
|10
|1
|3
|24
|12
|12
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|29
|14
|9
|2
|3
|35
|14
|21
|26
|14
|8
|2
|4
|28
|17
|11
|24
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|23
|14
|7
|2
|5
|26
|25
|1
|22
|14
|7
|1
|6
|25
|19
|6
|17
|14
|5
|2
|7
|19
|26
|-7
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|19
|1
|16
|14
|4
|4
|6
|19
|24
|-5
|16
|14
|4
|4
|6
|12
|17
|-5
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|11
|14
|2
|5
|7
|12
|22
|-10
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
COMMUNIQUÉ DE LA LFP La LFP condamne avec la plus grande fermeté les actes de violence commis à l’encontre des joueurs et du staff de l’OGC Nice. Ces agressions, totalement inacceptables, portent atteinte à l’intégrité des acteurs du jeu et aux valeurs du football. La LFP