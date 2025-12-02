ICONSPORT_277701_0051

L1 : Crise à Nice, la LFP s'en mêle

OGC Nice02 déc. , 10:36
parCorentin Facy
Dans un communiqué officiel publié ce mardi, la LFP s’est exprimée sur la situation de l’OGC Nice, dont les joueurs ont été victimes de violence de la part des supporters à leur retour de Lorient dimanche.
« La LFP condamne avec la plus grande fermeté les actes de violence commis à l’encontre des joueurs et du staff de l’OGC Nice. Ces agressions, totalement inacceptables, portent atteinte à l’intégrité des acteurs du jeu et aux valeurs du football. La LFP annonce qu’elle se constituera partie civile dans les plaintes déposées par les joueurs, afin de soutenir pleinement leur démarche et de contribuer à ce que toute la lumière soit faite sur ces faits graves. La LFP exprime tout son soutien aux joueurs concernés et à l’OGC Nice, et réaffirme sa détermination à garantir la sécurité de tous les acteurs du football » écrit la Ligue de Football Professionnel après les incidents de dimanche soir à Nice. Une situation de chaos total qui pourrait mener à la démission de Franck Haise et aux départs de Terem Moffi et de Jeremie Boga, violentés par les supporters dimanche et qui ne souhaitent plus porter les couleurs du Gym.

0
