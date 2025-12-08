ICONSPORT_271916_0003
Will Still - entraîneur

Will Still ne signera pas à Nantes

FC Nantes08 déc. , 14:00
parClaude Dautel
1
En pleine crise, le FC Nantes cherche un remplaçant à Luis Castro. Mais cela ne sera pas Will Still, libre depuis son licenciement par Southampton.
Rien ne va plus du côté de Nantes où la défaite contre Lens a plongé les Canaris dans la zone rouge du classement de Ligue 1. Ce lundi, L'Equipe annonçait que Luis Castro pourrait être limogé avant même le match de vendredi face au SCO. Dans la foulée, Ouest-France affirmait que Will Still était le grandissime favori des Kita pour succéder à l'entraîneur portugais. L'ancien coach franco-belge de Reims et de Lens n'a plus de poste depuis qu'il a été démis de ses fonctions à Southamption, mais il ne viendra pas à Nantes.

Nantes a déjà oublié Will Still

Contrairement à ce qu'assure le quotidien régional, L'Equipe annonce que cette piste est d'ores et déjà oubliée par les dirigeants du FC Nantes. Will Still ne sera donc pas l'entraîneur des Canaris, sauf improbable retournement de situation. Du côté de Waldemar et Franck Kita, on est déjà sur d'autres pistes, les deux responsables de Nantes ayant visiblement l'intention d'en finir rapidement avec l'éphémère ère Luis Castro. Un entraîneur dont il se chuchote qu'il aurait déjà coupé les ponts avec pas mal de monde en interne, ce qui justifie le désir des Kita d'en finir le plus rapidement possible.
1
Derniers commentaires

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Tu ne comprends pas mon propos.... Pourtant dans les 2 posts je m'exprime clairement: 1) J'ai dit que l'équipe était e qu'elle était et que c'est la mérite qui a parlé donc que ça m'allait (pas de couleur de peau qui entre en compte...) 2) Que pour autant, je pouvais comprendre que certains aient du mal a s'y identifier comme ça a ait été le cas quand il n'y avait pas "assez" de minorité présentent dans les pubs, les films ou les présentateurs de journaux télé... Et j'explique d'ailleurs dans ces postes les raisons derrières qui ne tiennent pas au racisme (dénigrement de l'autre en raison de sa couleur de peau), mais dans un sentiment d'appartenance a un groupe (qu'on le veuille ou non, ce sentiment peut exister) En conclusion je me sens très bien avec le PSG et l'EDF avec des joueurs de tous pays, religion et origines, mais je t'avoue que niveau qualité de foot je me sens mieux avec la vision espagnole qu'on retrouve au PSG qu'avec celle de l' EDF

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Je ne vois pas en quoi il serait difficile de s'identifier à une équipe composée de joueurs qui n'ont pas ma couleur de peau. Je m'identifie à eux car ils portent le même maillot que moi. Et rien d'autre. As-tu des problèmes pour t'identifier à ton équipe du PSG vainqueur de la LDC où les joueurs sont soit des français de couleur ou issu de l'immigration soit des étrangers? Non? Et ce n'est pas une histoire de nation puisque tu arrives à t'identifier à une équipe d'une ville qui n'est pas composé uniquement de français de couleur ou d'étrangers. Poses-toi la question de savoir pourquoi quand c'est une ville l'identification est possible et pas quand c'est un pays? Alors que dans les deux cas, il n'y a pas de joueurs français avec ta couleur de peau. C'est ta conception de la nation française qui te fait avoir un souci avec l'équipe nationale. Et c'est absurde car ceux qui le méritent plus sont ceux qui sont pris. Si ça ne te plait, remets en cause les critères du mérite, pas ceux qui s'en rapproche le plus. Si demain les costauds athlétiques sont blancs, ça ne te gênera pas... Et c'est bien là le problème. On veut bien qu'il y ait des gens de couleurs dans notre pays, mais il ne faut pas qu'ils nous représentent, alors qu'ils sont eux aussi français. Personnellement je m'en fous qu'ils soient blancs ou noirs ou arabes. Du moment qu'ils représentent notre pays avec fierté et appartenance. Je ne m'identifie pas plus à Deschamps, Barthez ou Blanc, qu' à Zidane, Desailly ou Thuram. En revanche je m'identifie à l'équipe de France

L'OM débarque, la Belgique redoute les Ultras de l'OL

Cest sur... sur certains points.. mais après le mouvement ultras reste le meme... c'est juste que etre fachos voir nazi ca fait quand meme une sacrée tare en plus de votre côté

L'OM débarque, la Belgique redoute les Ultras de l'OL

ca ca dépends de tes valeurs propres et personnelles, pour moi effectivement il n'y a aucun débat possible..... Je serai TOUJOURS du coté gauche! Question d'éducation et de valeurs, la droite , extrême ou pas, très peu pour moi !!

L'OM débarque, la Belgique redoute les Ultras de l'OL

19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 Exact

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading