Lens s'arrache et s'envole en tête de la Ligue 1

15e journée de Ligue 1

Stade de la Beaujoire

Le FC Nantes s'incline contre le Racing Club de Lens 1-2

But pour le FC Nantes : El Arabi (38e, sp)

Buts pour le RC Lens : Thauvin (34e), Saïd (81e)

Le Racing Club de Lens assume son statut de leader ! A l’occasion de la 15e journée de Ligue 1, les Sang et Or ont arraché une précieuse victoire à Nantes (1-2). Un succès mérité pour des Lensois déjà dominateurs en première période, et logiquement récompensés par le but de Thauvin (0-1, 34e) de la tête. Lens pensait peut-être avoir fait le plus dur. Mais une erreur de son défenseur Ganiou permettait aux Canaris d’égaliser sur penalty par l’intermédiaire d’El Arabi (38e).

Relancé, Nantes rééquilibrait les débats et s’offrait plusieurs opportunités de prendre l’avantage en deuxième période. Mais son attaquant Abline ne parvenait pas à cadrer ses tentatives. On se dirigeait vers un match nul qui n’arrangeait personne. Mais l’avant-centre artésien Saïd, à qui les arbitres refusaient un but pour un hors-jeu (77e), finissait par offrir la victoire à Lens (1-2, 81e) sur un beau centre d’Udol ! Le leader remporte ainsi son cinquième match consécutif et prend provisoirement quatre points d’avance sur le Paris Saint-Germain. L’Olympique de Marseille, lui, est relégué à cinq longueurs.