Un mercato de folie pour éviter la Ligue 2, Nantes est bouillant

16e de Ligue 2 après sa lourde défaite 0-3 à Lyon dimanche soir, Nantes vit une saison cauchemardesque. Les Canaris attendent le mercato hivernal avec impatience, car ils seront actifs.

Avec deux petites victoires en l’espace de 14 journées, on ne peut pas dire que Luis Castro ait réussi ses débuts sur le banc du FC Nantes. La situation est difficile pour l’ancien entraîneur de Dunkerque, arrivé en Loire-Atlantique cet été. Pas officiellement menacé pour l’instant , le coach portugais sera sur le banc pour les deux derniers matchs de 2025 en Ligue 1 , contre Lens puis à Angers. Un point sur son avenir sera fait à Noël, comme indiqué par L’Equipe ces derniers jours.

Lire aussi Nantes : Kita attend Noël pour virer Luis Castro

Le quotidien national nous apprend par ailleurs que le mercato de janvier sera celui de tous les changements au FC Nantes. En effet, conscient des limites de l’effectif et du danger que représente une relégation en Ligue 2 à la fin de la saison, Waldemar Kita souhaite profiter de la fenêtre du mercato hivernal pour renforcer son effectif, indique L’Equipe. « Cela devrait concerner chaque ligne, en particulier le milieu, car il manque sans doute un profil box-to-box, et les joueurs offensifs manquent clairement de soutien. Ainsi que l'attaque, la 17e de L1, seulement, avec aucun joueur à plus de deux buts » précise le quotidien national, pour qui des recrues devraient donc arriver dans toutes les lignes.

Nantes sera très actif au mercato cet hiver

Dans le sens des débats, Hong, Camara et Ladho pourraient eux faire leurs valises. Autant dire que le mois de janvier sera très animé à Nantes pour rattraper un mercato estival globalement raté, bien que très rémunérateur grâce notamment aux départs de Zézé en Arabie Saoudite et de Simon au Paris FC. Reste maintenant à voir quel type de joueur Nantes arrivera à recruter en pleine saison et si Luis Castro sera toujours aux commandes après Noël. Cela dépend en partie des résultats que l’entraîneur de 45 ans parviendra à décrocher contre Lens et Angers lors des deux derniers matchs de l’année civile 2025.