nantes recrute un gardien de but plein d avenir w 1mirbach300625 394997

Un joueur de Nantes percuté par un chauffeur ivre

FC Nantes27 oct. , 17:20
parEric Bethsy
3
Dimanche matin, le troisième gardien du FC Nantes Alexis Mirbach a été victime d’un accident de la route. Le Canari, seul à bord de son véhicule, a été percuté par un autre automobiliste ivre et en situation irrégulière.
Alexis Mirbach s’en sort bien. Son accident de la route dimanche aurait pu lui coûter cher. Aux alentours de 8h30, le gardien du FC Nantes, seul à bord de son véhicule, a été percuté par une autre voiture rue de Strasbourg, dans le centre-ville de Nantes. Le Français de 20 ans s’engageait dans un croisement lorsqu’un autre automobiliste a grillé un feu rouge avant de provoquer le choc. Plus de peur que de mal pour le Canari qui n’est pas blessé.
Nos confrères du Figaro indiquent que seule sa voiture est endommagée. Alexis Mirbach a quand même été sonné, d’où sa prise en charge par les pompiers appelés sur place et qui l’ont emmené au CHU de Nantes par précaution. Il faut croire que l’homme à l’origine de l’accident n’était pas non plus blessé, ou du moins pas gravement puisqu’il a pris la fuite après le choc. Une patrouille de police l’a rapidement interpellé et a constaté son état d’ébriété. On apprend également que l’individu de 21 ans, de nationalité tunisienne, est en situation irrégulière.

Le chauffeur en garde à vue

Le commissariat central de Waldeck-Rousseau à Nantes précise que le sans-papier, qui conduit sans permis, est bien connu des services de police en raison de ses nombreux antécédents judiciaires. A noter que cet homme était toujours en garde à vue ce lundi matin, lui qui continue de nier les faits reprochés. D’après sa version, il n’était pas le conducteur et se trouvait uniquement dans le véhicule en tant que passager. De son côté, l’international U20 tricolore, probablement choqué par cet accident, va tenter de tourner la page afin de réintégrer le groupe du FC Nantes.
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_275095_0135
OL

« Merci Deschamps pour Tolisso » : Riolo heureux pour l'OL

ICONSPORT_274587_0014
OM

OM : Ce joueur « un peu fou » fait trembler Marseille

Pierre-Antoine Diatta
OL

L'OL confirme le prêt d'une pépite sénégalaise

ICONSPORT_272604_0138
PSG

Une pépite de Ligue 1 risque d’échapper au PSG

Fil Info

19:00
« Merci Deschamps pour Tolisso » : Riolo heureux pour l'OL
18:30
OM : Ce joueur « un peu fou » fait trembler Marseille
18:03
L'OL confirme le prêt d'une pépite sénégalaise
18:00
Une pépite de Ligue 1 risque d’échapper au PSG
17:40
L'Equipe dément le limogeage d'Habib Beye
17:00
Gros clash à Rennes, Seko Fofana est convoqué
16:02
L'OL confirme l'absence de Malick Fofana pour plusieurs mois
15:30
Rennes : Samba dément avoir lâché Habib Beye

Derniers commentaires

PSG : Luis Enrique rapporte 75ME à Paris

pas cher du tout pour le meilleur lateral gauche du monde,esperons lui une carriere a la marcelo

OL-RCSA : Strasbourg crie au scandale contre l'arbitrage

Tu sais quoi Flaque d'eau? Gode blesse you, you et les deux tanches Kvara et Dija.... un gros gode... Plein le dos de ce site ou les trolls s'en donnent à cœur joie sans risque de sanction...

L'OL confirme l'absence de Malick Fofana pour plusieurs mois

Comme Anthony Lopes durant des années, et pour lui vous trouviez toujours des excuses

L'OL confirme l'absence de Malick Fofana pour plusieurs mois

Comment tu veux protéger un joueur ? A moins de leur coller des protections spéciales ou d'inclure une règle qui interdirait de les toucher il y aura toujours un risque sur un appui loupé pu un tacle maitrisé ou non

L'OL confirme l'absence de Malick Fofana pour plusieurs mois

Si l'arbitre siffle et que l'attaquant marque, le but n'est pas validé. Mais quand il y a une grosse faute qui mérite une sanction, elle est sanctionnée même si l'arbitre a déjà sifflé. Apprend le foot et les règles avant de venir commenter et écrire n'importe quoi.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading