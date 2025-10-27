Un joueur de Nantes percuté par un chauffeur ivre

Dimanche matin, le troisième gardien du FC Nantes Alexis Mirbach a été victime d’un accident de la route. Le Canari, seul à bord de son véhicule, a été percuté par un autre automobiliste ivre et en situation irrégulière.

Alexis Mirbach s’en sort bien. Son accident de la route dimanche aurait pu lui coûter cher. Aux alentours de 8h30, le gardien du FC Nantes , seul à bord de son véhicule, a été percuté par une autre voiture rue de Strasbourg, dans le centre-ville de Nantes. Le Français de 20 ans s’engageait dans un croisement lorsqu’un autre automobiliste a grillé un feu rouge avant de provoquer le choc. Plus de peur que de mal pour le Canari qui n’est pas blessé.

Nos confrères du Figaro indiquent que seule sa voiture est endommagée. Alexis Mirbach a quand même été sonné, d’où sa prise en charge par les pompiers appelés sur place et qui l’ont emmené au CHU de Nantes par précaution. Il faut croire que l’homme à l’origine de l’accident n’était pas non plus blessé, ou du moins pas gravement puisqu’il a pris la fuite après le choc. Une patrouille de police l’a rapidement interpellé et a constaté son état d’ébriété. On apprend également que l’individu de 21 ans, de nationalité tunisienne, est en situation irrégulière.

Le chauffeur en garde à vue

Le commissariat central de Waldeck-Rousseau à Nantes précise que le sans-papier, qui conduit sans permis, est bien connu des services de police en raison de ses nombreux antécédents judiciaires. A noter que cet homme était toujours en garde à vue ce lundi matin, lui qui continue de nier les faits reprochés. D’après sa version, il n’était pas le conducteur et se trouvait uniquement dans le véhicule en tant que passager. De son côté, l’international U20 tricolore, probablement choqué par cet accident, va tenter de tourner la page afin de réintégrer le groupe du FC Nantes.