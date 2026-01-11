Nantes : Le mercato prend feu avec un milieu international

Le FC Nantes passe à la vitesse supérieure sur le marché des transferts. Les Canaris s’apprêtent à accueillir, dans les prochaines heures, un international malien en provenance de Bochum.

Le FC Nantes joue sa survie cette saison en Ligue 1. Les pensionnaires de La Beaujoire ont bien débuté l’année en championnat en allant s’imposer sur la pelouse de l’OM au Stade Vélodrome. La direction nantaise ne chôme pas sur le marché des transferts afin de renforcer l’effectif. Dans les prochaines heures, le FC Nantes va accueillir un nouvel international, à savoir Ibrahima Sissoko. Le milieu de terrain malien est d’ailleurs attendu en France très prochainement.

Nantes boucle une belle arrivée

Selon les informations de L’Équipe, Nantes et Bochum ont trouvé un terrain d’entente pour l’arrivée de Sissoko contre un montant de 2 millions d’euros, avec un contrat courant jusqu’en 2028. Le natif de Meaux connaît bien le football français pour avoir évolué à Strasbourg de 2018 à 2024. Il avait rejoint les rangs de Bochum en 2024, libre de tout contrat.

À Nantes, une mission maintien l’attend. Sissoko possède l’avantage de connaître les exigences du haut niveau. Il revient notamment de la Coupe d’Afrique des nations au Maroc disputée avec le Mali.

Cet hiver, le FC Nantes a déjà pu compter sur les renforts notables de Deiver Machado, Rémy Cabella et Ignatius Ganago. Ce dimanche, la formation nantaise aura fort à faire lors de la réception de Nice en Coupe de France. L’équipe entraînée par Ahmed Kantari souhaite poursuivre sa montée en puissance en 2026.

Quelques jours plus tard, les Canaris enchaîneront avec une nouvelle réception, celle du Paris FC en Ligue 1, un concurrent direct dans la lutte pour le maintien dans l’élite du football français. Il ne faudra donc pas se rater pour un collectif qui se cherche encore, mais qui veut accumuler un maximum de certitudes afin de progresser.