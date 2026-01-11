ICONSPORT_256104_0088
Ibrahima Sissoko

Nantes : Le mercato prend feu avec un milieu international

FC Nantes11 janv. , 13:20
parHadrien Rivayrand
0
Le FC Nantes passe à la vitesse supérieure sur le marché des transferts. Les Canaris s’apprêtent à accueillir, dans les prochaines heures, un international malien en provenance de Bochum.
Le FC Nantes joue sa survie cette saison en Ligue 1. Les pensionnaires de La Beaujoire ont bien débuté l’année en championnat en allant s’imposer sur la pelouse de l’OM au Stade Vélodrome. La direction nantaise ne chôme pas sur le marché des transferts afin de renforcer l’effectif. Dans les prochaines heures, le FC Nantes va accueillir un nouvel international, à savoir Ibrahima Sissoko. Le milieu de terrain malien est d’ailleurs attendu en France très prochainement.

Nantes boucle une belle arrivée 

Selon les informations de L’Équipe, Nantes et Bochum ont trouvé un terrain d’entente pour l’arrivée de Sissoko contre un montant de 2 millions d’euros, avec un contrat courant jusqu’en 2028. Le natif de Meaux connaît bien le football français pour avoir évolué à Strasbourg de 2018 à 2024. Il avait rejoint les rangs de Bochum en 2024, libre de tout contrat.
À Nantes, une mission maintien l’attend. Sissoko possède l’avantage de connaître les exigences du haut niveau. Il revient notamment de la Coupe d’Afrique des nations au Maroc disputée avec le Mali.

Lire aussi

25 ME pour un buteur de Ligue 1, Nantes abandonne25 ME pour un buteur de Ligue 1, Nantes abandonne
Cet hiver, le FC Nantes a déjà pu compter sur les renforts notables de Deiver Machado, Rémy Cabella et Ignatius Ganago. Ce dimanche, la formation nantaise aura fort à faire lors de la réception de Nice en Coupe de France. L’équipe entraînée par Ahmed Kantari souhaite poursuivre sa montée en puissance en 2026.
Quelques jours plus tard, les Canaris enchaîneront avec une nouvelle réception, celle du Paris FC en Ligue 1, un concurrent direct dans la lutte pour le maintien dans l’élite du football français. Il ne faudra donc pas se rater pour un collectif qui se cherche encore, mais qui veut accumuler un maximum de certitudes afin de progresser.
0
Derniers commentaires

Téo Barisic et l'OL, c'est fini !

Dernier vainqueur (2022) de la Gambardella de la génération 2004 avec de beaux espoirs comme Patouillet, El Arouch, Vogel etc... Aucun n'aura réussi à percer à l'Olympique Lyonnais, c'est décevant mais très bonne chance pour la suite de ta carrière Téo !

Téo Barisic et l'OL, c'est fini !

Ça peux se comprendre, il n'a jamais eu véritablement sa chance et il ne l'aura pas.

Franck Haise sélectionneur, la Tunisie ne veut pas d'un Français

Nan vraiment rien de plus normal, le contraire est une aberration.

Barcola sur le départ, le PSG a tout prévu

Il peut faire mieux c’est certain on verra bien

Abdelli quitte le Maroc, direction l’OM !

Retourne te caresser sur football manager

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

