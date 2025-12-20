C'est fait, Cabella s'annonce au FC Nantes

Rémy Cabella devrait prochainement s’engager avec les Canaris, puisque le joueur a laissé un indice énorme sur les réseaux sociaux.

La direction du FC Nantes a pris les choses en main pour tenter de sauver le club. La situation est désespérée, mais les Canaris ont la chance de pouvoir bénéficier d’un pouvoir d’attractivité encore important. Après Deiver Machado, récemment arrivé en provenance du RC Lens, les pensionnaires de La Beaujoire s’apprêtent à réaliser un autre joli coup. En effet, Rémy Cabella est attendu prochainement à Nantes pour signer un contrat. L’international français va quitter l’Olympiakos afin de se lancer dans une mission maintien avec les Canaris.

Cabella voit déjà en jaune et vert

Ces dernières heures, l'ancien de Montpellier ou encore de l'OM a d'ailleurs posté sur Snapchat un message qui annonce son arrivée imminente à Nantes, avec « Aller » en jaune et un point en vert.

À noter que Rémy Cabella et Deiver Machado ne seront pas les seules recrues hivernales du FC Nantes. Le nouvel entraîneur du club, Ahmed Kantari, souhaite encore l’arrivée de trois joueurs. Dans le meilleur des cas, il s’agirait d’un défenseur central et de deux milieux de terrain. Selon les informations de L’Équipe, il existerait également un intérêt pour Terem Moffi, qui souhaite plus que jamais quitter l'OGC Nice cet hiver.