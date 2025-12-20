mercato les ex de cabella lui tournent autour cabella 22 336591

C'est fait, Cabella s'annonce au FC Nantes

FC Nantes20 déc. , 9:30
parHadrien Rivayrand
0
Rémy Cabella devrait prochainement s’engager avec les Canaris, puisque le joueur a laissé un indice énorme sur les réseaux sociaux.
La direction du FC Nantes a pris les choses en main pour tenter de sauver le club. La situation est désespérée, mais les Canaris ont la chance de pouvoir bénéficier d’un pouvoir d’attractivité encore important. Après Deiver Machado, récemment arrivé en provenance du RC Lens, les pensionnaires de La Beaujoire s’apprêtent à réaliser un autre joli coup. En effet, Rémy Cabella est attendu prochainement à Nantes pour signer un contrat. L’international français va quitter l’Olympiakos afin de se lancer dans une mission maintien avec les Canaris.

Cabella voit déjà en jaune et vert 

Ces dernières heures, l'ancien de Montpellier ou encore de l'OM a d'ailleurs posté sur Snapchat un message qui annonce son arrivée imminente à Nantes, avec « Aller » en jaune et un point en vert.
À noter que Rémy Cabella et Deiver Machado ne seront pas les seules recrues hivernales du FC Nantes. Le nouvel entraîneur du club, Ahmed Kantari, souhaite encore l’arrivée de trois joueurs. Dans le meilleur des cas, il s’agirait d’un défenseur central et de deux milieux de terrain. Selon les informations de L’Équipe, il existerait également un intérêt pour Terem Moffi, qui souhaite plus que jamais quitter l'OGC Nice cet hiver.

Lire aussi

Viré par Nantes, Luis Castro intéresse déjà l'ASSEViré par Nantes, Luis Castro intéresse déjà l'ASSE
Avant de terminer l’année 2025, le FC Nantes a encore une rencontre à disputer. Ce sera ce dimanche face à Concarneau, en 32es de finale de la Coupe de France. Attention au piège pour des Canaris qui n’ont que très peu de certitudes. Si le mercato hivernal pourrait faire du bien, rien n’est encore garanti sur les rives de la Loire. Il faudra que la mayonnaise prenne, même si le talent sera bien présent pour tenter d’inverser la tendance dans un club qui a de plus en plus de mal à exister sur la scène nationale. 
0
Articles Recommandés
can mbemba l accuse walid regragui repond sechement icon 75114225 370891
CAN 2025

Maroc : Regragui déjà en danger !

ICONSPORT_280186_0031
Premier League

Cherki a le même problème qu'à l'OL et ça devient génant

ICONSPORT_227934_0338
PSG

Le PSG souhaite un bon anniversaire à...Kylian Mbappé

ICONSPORT_279966_0082
OM

OM : Une photo bidon, De Zerbi avoue tout

Fil Info

20 déc. , 11:00
Maroc : Regragui déjà en danger !
20 déc. , 10:40
Cherki a le même problème qu'à l'OL et ça devient génant
20 déc. , 10:20
Le PSG souhaite un bon anniversaire à...Kylian Mbappé
20 déc. , 10:00
OM : Une photo bidon, De Zerbi avoue tout
20 déc. , 9:00
L'ASSE et Davitashvili, une annonce fracassante
20 déc. , 8:40
OM : La Juventus offre 25ME cash pour Hojbjerg
20 déc. , 8:20
PSG : Clash Dembélé-Luis Enrique, Canal+ confirme
20 déc. , 8:00
OL : Szymanski à Lyon, une offre change tout

Derniers commentaires

Le PSG souhaite un bon anniversaire à...Kylian Mbappé

Joyeux Anniversaire Killyan et surtout Joyeux Anniversaire à mon fils Eddy .

Griezmann-Endrick, l’OL prépare une attaque de feu

Merci Mme Irma 🤗

Griezmann-Endrick, l’OL prépare une attaque de feu

.

PSG : Clash Dembélé-Luis Enrique, Canal+ confirme

Latour ,Latour et encore Latour . Mon dentiste arracheur de dents s'appelle Latour aussi . Et je m'étonne que ce petit Latour est journaliste sportif et non dentiste .il a au moins une qualité qu'on ne peut pas lui enlever c'est qu'il frustré,menteur et polémique.

OM : La Juventus offre 25ME cash pour Hojbjerg

Ceux de mac court par contre sont aux verts... cest bien la l'essentiel...ca lui permet de remettre au pot chaques saisons ..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading