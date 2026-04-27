Nantes : Waldemar Kita se dégonfle

Angers - PSG : Les compos (19h sur Ligue 1+)

Flaco : La différence de but n'est pas le goal-average. La différence de but est le nombre de buts marqués auquel on retranche le nombre de buts encaissés. Le goal-average est différent puisque c’est le nombre de buts marqués divisé par le nombre de buts encaissés.