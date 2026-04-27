Kita présente ses excuses
Waldemar Kita avoue son erreur

Nantes : Waldemar Kita se dégonfle

FC Nantes27 avr. , 16:30
parClaude Dautel
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Dans un entretien accordé à Eurosport, Waldemar Kita s'en était violemment pris à Luis Castro, qu'il avait limogé du FC Nantes en décembre dernier. Le président nantais fait marche arrière.
Le propriétaire du FC Nantes a compris que ses propos, tenus la semaine passée, à destination du technicien portugais avaient ulcéré ce dernier. En effet, les agents de Luis Castro, accusé à tort d'avoir fait descendre deux clubs la même saison, ont menacé Waldemar Kita de lui faire un procès. Résultat de cette réponse du clan Castro, ce lundi, dans un communiqué, le dirigeant nantais a explicitement plaidé coupable et s'il n' a pas présenté ses excuses à son ancien entraîneur, ainsi qu'à son club actuel, c'est tout comme.

Waldemar Kita a été mal compris, évidemment

« A la suite de la parution d'un récent entretien, certains de mes propos ont fait l'objet d'interprétations qui ne correspondent pas à ma pensée. Je tiens à le rappeler avec clarté : je n’ai aucune animosité vis-à-vis de Luis Castro. Luis Castro est un homme de football et un professionnel et il n'a jamais été dans mon intention de le dénigrer. Les difficultés sportives traversées cette saison sont collectives et engagent l'ensemble du club, à commencer par moi-même en qualité de Président. En tant qu’homme de football moi-même je souhaite que le prestigieux club de Levante réussisse son parcours en fin de championnat », a indiqué le propriétaire du FC Nantes. Car si les Canaris semblent ne plus réellement pouvoir se maintenir en Ligue 1, le club de Levante, avec Luis Castro à sa tête, n'est pas loin de faire un miracle depuis la venue sur son banc de l'ancien coach nantais.
Waldemar Kita rectifie le tir
Le FC Nantes publie un communiqué signé Waldemar Kita
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Lorient
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11
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3830108124147-6
12
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14
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3131613122942-13
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