Nantes : Luis Castro menace Kita d'aller en justice

Waldemar Kita s'est livré cette semaine à une violente attaque contre Luis Castro, l'entraîneur que Nantes était allé chercher à Dunkerque avant de le virer cet hiver. Le technicien menace le président nantais d'une action en justice.
Tandis que la situation sportive du FC Nantes est désormais critique, et que Rennes pourrait pousser les Canaris vers la Ligue 2 en cas de victoire ce dimanche, la tension est grande dans les coulisses. Pour preuve, cette interview surréaliste de Waldemar Kita sur Eurosport
. Un entretien dans lequel le propriétaire du FC Nantes s'en prend brutalement à Luis Castro : « Ce coach va faire descendre deux clubs dans la même année. Je n’aurais pas dû prendre cet entraîneur sans expérience. Je l’ai dit et répété. On n’a jamais pris un entraîneur qui venait de Ligue 2. Ce type-là est à côté, c’est un éducateur. Il ne peut pas réussir.
» Des propos forcément mal pris par l'intéressé, qui, du côté de Levante, est sur une série de trois victoires en quatre matchs et peut réussir à maintenir son club, contrairement à ce que dit Waldemar Kita.
Kita menacé d'un procès
Dans un communiqué envoyé à Ouest-France, et rédigé par ses agents, Luis Castro a répondu aux propos de Waldemar Kita et se fait très menaçant à l'encontre de celui qui l'a limogé en décembre 2025
, sans que cela ne change la trajectoire du FC Nantes. « Pendant sa présence, ainsi qu’après son départ du FC Nantes, Luis Castro a reçu et continue de recevoir de nombreuses marques de soutien et d’estime de la part des supporters et sympathisants du club, ainsi que de nombreux salariés, et ce d’autant plus depuis cette interview. Luis Castro se réserve le droit, si nécessaire, d’agir par les voies appropriées afin de défendre son honneur et sa réputation
, précise le communiqué de Luis Castro, lequel rappelle que les Kita ne l'ont jamais écouté, notamment lors du mercato. Des propositions relatives à la planification de la saison et à la constitution de l’effectif, dans le cadre de ses fonctions, lesquelles n’ont pas été mises en œuvre.
»