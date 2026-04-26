Nantes : Luis Castro menace Kita d'aller en justice

Waldemar Kita s'est livré cette semaine à une violente attaque contre Luis Castro, l'entraîneur que Nantes était allé chercher à Dunkerque avant de le virer cet hiver. Le technicien menace le président nantais d'une action en justice.

Ce coach va faire descendre deux clubs dans la même année. Je n’aurais pas dû prendre cet entraîneur sans expérience. Je l’ai dit et répété. On n’a jamais pris un entraîneur qui venait de Ligue 2. Ce type-là est à côté, c’est un éducateur. Il ne peut pas réussir. » Des propos forcément mal pris par l'intéressé, qui, du côté de Levante, est sur une série de trois victoires en quatre matchs et peut réussir à maintenir son club, contrairement à ce que dit Waldemar Kita. Tandis que la situation sportive du FC Nantes est désormais critique, et que Rennes pourrait pousser les Canaris vers la Ligue 2 en cas de victoire ce dimanche, la tension est grande dans les coulisses. Pour preuve, cette interview surréaliste de Waldemar Kita sur Eurosport . Un entretien dans lequel le propriétaire du FC Nantes s'en prend brutalement à Luis Castro : «» Des propos forcément mal pris par l'intéressé, qui, du côté de Levante, est sur une série de trois victoires en quatre matchs et peut réussir à maintenir son club, contrairement à ce que dit Waldemar Kita.

Kita menacé d'un procès