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Nantes : Waldemar Kita prend un gros tacle

FC Nantes10 mai , 17:30
parNathan Hanini
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Officiellement relégué en Ligue 2 à une journée du terme du championnat, le FC Nantes continue de naviguer à vue depuis plusieurs saisons sous Waldemar Kita. Les anciennes gloires de l’octuple champion de France ne mâchent pas leurs mots.
Ce vendredi soir, avec une défaite à Lens, le FC Nantes est officiellement relégué en Ligue 2 pour la saison prochaine. Les Canaris pointent à la 17e place du championnat avec cinq longueurs de retard sur l’AJ Auxerre et une journée encore à jouer. Après une saison cauchemardesque et trois entraîneurs différents, l’octuple champion de France va devoir repartir sur un nouveau projet dans l’antichambre du football français. Depuis plusieurs années, la gestion de Waldemar Kita est vivement critiquée tant sur le plan sportif qu’humain. Depuis vendredi soir, les témoignages des anciennes gloires du club se multiplient dénonçant la tournure qu’a pris le FC Nantes depuis plusieurs saisons. L’ancien Nantais et champion de France en 2001 avec les Canaris, Sébastien Piocelle ne comprend pas la vision sportive des Kita.

Piocelle dénonce la gestion Kita

Dans l’After Foot sur RMC, l’actuel directeur général de l’AS Beauvais n’a pas mâché ses mots. « Là tu viens de décrire, on va dire, le fonctionnement d’un club normal. Tu n’as pas dit deux choses incroyables, c’est-à-dire que ce que tu viens de dire là, ça n’a jamais existé en fait, depuis que la famille Kita est là. Déjà quand tu changes d’entraîneur tous les six mois. Tu sais, je ne suis pas nostalgique du jeu à la nantaise, tout ça à la rigueur, ça fait longtemps que ça n’existe plus, ce n’est pas très grave, le plus important, c'est vraiment d’avoir une vision globale où tu vas avoir une vision sportive, » explique-t-il. Désormais, le FC Nantes va vivre un été mouvementé. L'entraîneur Vahid Halilhodžić ne restera pas et plusieurs éléments de l’effectif vont également quitter le navire.

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stats incroyables mais mentalité de merde ! il avait les même au PSG mais a jamais absent lors des grands rdv ! sauf qu ele foot c'est en équipe ! et le PSG l'a bien compris ! sans Mraté il est plus fort que jamais ! comme quoi avoir de stats de malade n'aide pas a faire gagne rune equipe ! dons etre nous on s'en tape de ce joueur ! il la gagnera jamais cette coupe !

Real : Kylian Mbappé exfiltré vers Arsenal ?

mdr ! il est fort ! mais trop con pour comprendre qu ele foot c'est pas un attaquant versatile ! mai sune equipe ! la preuve il a foutu la merde au PSG ! louis dis l'année prochaine on sera meilleur sans lui ! Nous avons gagné la LDC nouvelle formule ! première du nom ! que dire de mieux =que cette évidence ! en parallèle le real a sombré ! Et puis un autre problème de taille Mraté est bon quand l’équipe en face est faible ! sinon il existe pas ! il nous a fait perdre la LDC a cause de cela ! abs lors des grands moments ! c'est une honte ce joueurs ! il brille quand il y a personnes et est invisible quand en fac eil y a du lourd ! voila l eprobleme de Mraté un joueurs qui sera a jamais un raté car il gagnera jamais la LDC ! surtout s'il change pas ! et quan dle PSG gagnera sa seconde LDC de suite ! il pourra bien chialer a grosse larme !mais je pense qu'il aura toujours pas compris qui est le cancer et probleme dans chaques equipes ou il sera ! sauf s'il change ! lol !

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

Sergio, c'est tout ce que tu as trouvé comme réplique ridicule à ton image ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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