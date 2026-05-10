Nantes : Waldemar Kita prend un gros tacle

Officiellement relégué en Ligue 2 à une journée du terme du championnat, le FC Nantes continue de naviguer à vue depuis plusieurs saisons sous Waldemar Kita. Les anciennes gloires de l’octuple champion de France ne mâchent pas leurs mots.

Ce vendredi soir, avec une défaite à Lens, le FC Nantes est officiellement relégué en Ligue 2 pour la saison prochaine. Les Canaris pointent à la 17e place du championnat avec cinq longueurs de retard sur l’AJ Auxerre et une journée encore à jouer. Après une saison cauchemardesque et trois entraîneurs différents, l’octuple champion de France va devoir repartir sur un nouveau projet dans l’antichambre du football français. Depuis plusieurs années, la gestion de Waldemar Kita est vivement critiquée tant sur le plan sportif qu’humain. Depuis vendredi soir, les témoignages des anciennes gloires du club se multiplient dénonçant la tournure qu’a pris le FC Nantes depuis plusieurs saisons. L’ancien Nantais et champion de France en 2001 avec les Canaris, Sébastien Piocelle ne comprend pas la vision sportive des Kita.

Piocelle dénonce la gestion Kita

Dans l’After Foot sur RMC, l’actuel directeur général de l’AS Beauvais n’a pas mâché ses mots. « Là tu viens de décrire, on va dire, le fonctionnement d’un club normal. Tu n’as pas dit deux choses incroyables, c’est-à-dire que ce que tu viens de dire là, ça n’a jamais existé en fait, depuis que la famille Kita est là. Déjà quand tu changes d’entraîneur tous les six mois. Tu sais, je ne suis pas nostalgique du jeu à la nantaise, tout ça à la rigueur, ça fait longtemps que ça n’existe plus, ce n’est pas très grave, le plus important, c'est vraiment d’avoir une vision globale où tu vas avoir une vision sportive, » explique-t-il. Désormais, le FC Nantes va vivre un été mouvementé. L'entraîneur Vahid Halilhodžić ne restera pas et plusieurs éléments de l’effectif vont également quitter le navire.