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Anthony Lopes

Nantes : 11 joueurs sur le départ, la saignée terrible

FC Nantes10 mai , 10:00
parMehdi Lunay
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Le FC Nantes est assuré de descendre en Ligue 2 depuis vendredi soir. Les Canaris vont devoir se reconstruire voire se réinventer la saison prochaine. Une tâche difficile puisque de nombreux joueurs vont quitter le club.
Après 13 années passées en Ligue 1, le FC Nantes va renouer avec la Ligue 2 l'été prochain. Un échec terrible pour Waldemar Kita, déjà à la peine pour construire une équipe cohérente dans l'élite. Le dernier passage des Canaris à l'échelon inférieur avait été compliqué. Ils y avaient passé 4 ans (2009-2013) avec 6 entraîneurs différents sur le banc. Il y a un grand flou sur la stratégie future du FCN au mercato. C'est d'autant plus le cas que les cadres actuels ne seront plus nombreux au sein du club.

Un exode massif à Nantes

Comme le confirme L'Equipe, l'équivalent d'une équipe complète va partir au prochain mercato. Il y a tout d'abord les joueurs expérimentés arrivés en fin de contrat : Anthony Lopes, Francis Coquelin et Youssef El Arabi. Pour Deiver Machado et Uros Radakovic, une clause leur permet de quitter le FC Nantes en cas de descente alors qu'un maintien les maintenait au club. Waldemar Kita va aussi dire adieu aux joueurs prêtés cette saison : Mohamed Kaba (Lecce), Rémy Cabella (Olympiakos), Nicolas Cozza (Wolfsburg) et Abakar Sylla (Strasbourg).
Enfin, reste le cas des deux plus grosses valeurs marchandes de l'effectif, l'attaquant Matthis Abline et le défenseur Tylel Tati. Le premier va s'en aller sans le moindre doute, Monaco le convoite déjà. Le second n'a pas exprimé une envie de départ. Mais, les plus grands clubs européens le désirent et Nantes ne refusera pas un beau chèque pour lui. Cela fait 11 partants quasi assurés en tout. Un nombre qui pourrait encore grossir puisque les cas Ganago et Mostafa Mohamed ne sont pas résolus selon le quotidien sportif. Le futur entraîneur nantais aura du pain sur la planche...
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c'ets bien beau de mettre la faute sur le gardien mais il faut aussi a voir une bonne defense

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a bon. qui a t il violé? sale menteur diffamation?

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whaouuuu. quelle vanne ! t es vraiment fort qd meme. bravo !

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4
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58321778513516
5
Rennes
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Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
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Auxerre
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17
Nantes
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18
Metz
163237223272-40

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