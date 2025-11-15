Nantes : Son capitaine porté disparu, panique à la Beaujoire

Le FC Nantes connait une saison bien galère pour le moment en Ligue 1. Les Canaris auraient bien besoin de la présence de Francis Coquelin, qui ne s'en sort pas avec les blessures.

Le FC Nantes devrait lutter jusqu'au bout cette saison pour assurer son maintien en Ligue 1. Si tout n'est pas à jeter, les Canaris restent une équipe fragile et en manque de leaders. Pourtant, des joueurs d'expérience sont bien présents dans l'effectif nantais, à l'image de Francis Coquelin. Le milieu de terrain est même le capitaine officiel du FC Nantes. Problème, l'ancien de Villarreal est très régulièrement blessé. D'ailleurs, il n'a plus joué avec les pensionnaires de La Beaujoire depuis une rencontre face au Stade Rennais en septembre dernier. Et le pire est peut-être à craindre pour le joueur de 34 ans.

Coquelin, stop ou encore ?

Car Francis Coquelin multiplie les blessures depuis maintenant de nombreux mois. C'est bien simple, le natif de Laval n’a pas réussi à enchaîner plus de deux rencontres sans se blesser depuis qu’il est un joueur du FC Nantes. Forcément un problème pour lui mais également son staff, qui doit l'utiliser avec parcimonie. Selon des informations de Ouest France il y a quelques jours, Francis Coquelin est désormais sur le retour, lui qui a récemment réussi à soigner une blessure à l’ischio-jambier. Il pourrait faire son grand retour sur les terrains après la trêve internationale. Le FC Nantes en aurait bien besoin pour tenter de repartir de l'avant. Mais sa situation sera suivie de près par la direction des Canaris, qui ne prendra aucun risque.

F. Coquelin France • Âge 34 • Milieu Ligue 1 Matchs 4 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

En espérant que le pire ne soit pas à craindre avec un corps qui lâche petit à petit Francis Coquelin. Le spectre d'une fin de carrière prématurée est là et tout le monde devra être attentif aux signes du côté de Nantes, qui recevra Lorient le 23 novembre prochain.