FCN : Un goleador marocain pour éviter la Ligue 2 à Nantes !

En manque d’efficacité offensive depuis le début de la saison, le FC Nantes pourrait miser sur Ayoub El Kaabi pour relancer son attaque au mercato.
Reparti sur un nouveau projet basé sur les jeunes du centre de formation et le développement d’un jeu plus offensif que sous les ordres d’Antoine Kombouaré, le FC Nantes connaît un début de saison très compliqué. Actuellement barragiste de la Ligue 1, avec seulement 10 points marqués en 12 journées, le club jaune et vert éprouve les plus grandes difficultés à gagner. Vainqueur à deux reprises depuis le début de la saison, contre Auxerre en août (1-0) et face au Paris FC en octobre (2-1), le FCN reste sur trois résultats négatifs.
Défaits contre Monaco (3-5) et Metz (0-2), les Canaris n’ont pas réussi à l’emporter au Havre avant la trêve internationale alors qu’ils menaient pourtant 1-0 jusqu’à la 94e minute de jeu. Autant dire que la suite de la saison s’annonce périlleuse pour l’équipe de Luis Castro. Sauf si l’entraîneur portugais arrive à renforcer son équipe lors du prochain mercato estival. À la peine offensivement malgré le talent certain de Matthis Abline, le FCN ne serait pas contre l’arrivée d’une nouvelle arme offensive. Et pour réveiller la troisième pire attaque du championnat, le FCN vise déjà Ayoub El Kaabi.

Ayoub El Kaabi, la bonne pioche du FCN ?

En effet, selon les informations du site Lionsdelatlas, « le FC Nantes suit de près la situation de l’attaquant marocain ». Disposant un peu du même profil de Youssef El-Arabi, aujourd’hui titulaire à la pointe de l’attaque des Canaris en Ligue 1 à 38 ans, El Kaabi n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’Olympiakos. Il pourrait donc quitter la Grèce dès le mercato hivernal pour ne pas partir libre et laisser son club sans indemnité de transfert. D’ailleurs, « une offre avoisinant les 5 millions d’euros pourrait suffire à convaincre le club du Pirée de le laisser partir ».
Reste à savoir si le FCN, qui n’a pas trop déboursé d’argent l’été dernier malgré les départs de certains cadres, aura le chéquier suffisant pour s’attacher les services d’un attaquant qui plante régulièrement (9 buts en 15 matchs cette saison). Ou peut-être que Waldemar Kita préférera réserver ces millions pour recruter à un poste plus dans le besoin, comme celui de latéral gauche ou d'ailier, sachant que dans l’axe, Castro peut déjà compter sur Abline, El-Arabi mais aussi Mostafa Mohamed.
0
