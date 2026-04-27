Nantes s'attaque à du lourd pour remplacer Lopes

En fin de contrat avec le FC Nantes en juin prochain, Anthony Lopes a peu de chances de prolonger en cas de relégation en Ligue 2. Le gardien portugais pourrait être remplacé par une valeur sûre du championnat turc.

Battu par le Stade Rennais dans le derby dimanche après-midi (2-1), le FC Nantes fonce tout droit vers la Ligue 2. Les Canaris comptent toujours cinq points de retard sur Auxerre, mais il ne reste plus que trois journées pour inverser la tendance . Cela paraît compliqué pour les Nantais, d’autant que c’est la réception de l’Olympique de Marseille qui se profile samedi. En cas de relégation, de nombreux joueurs vont logiquement s’en aller, à commencer par Anthony Lopes.

En fin de contrat avec le FCN en juin prochain, l’ex-gardien de l’OL n’aspire pas à prolonger pour évoluer en seconde division. Les dirigeants nantais sont donc déjà à la recherche de son successeur. Et si l’on se fie au journaliste Ekrem Konur, c’est en Turquie que Waldemar et Franck Kita pourraient trouver leur bonheur. Effectivement, notre confrère révèle que le FC Nantes est très intéressé par Ersin Destanoglu, gardien de 25 ans évoluant au Besiktas.

Les Canaris auraient ouvert des discussions pour faire signer le joueur né à Istanbul, lequel sera libre de tout contrat en juin prochain. Grand gabarit d’1m95, Ersin Destanoglu est considéré comme une valeur sûre en Turquie. Il a disputé 22 matchs cette saison avec le Besiktas, pour un total de seulement 25 buts encaissés et 7 clean-sheets. Des statistiques et des prestations qui lui ont ouvert la porte de la sélection turque, où il a été convoqué sans disputer aucun match néanmoins.