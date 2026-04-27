Olivier Pantaloni
Olivier Pantaloni - Lorient

FCN : Les Kita ont trouvé leur prochain entraîneur !

FC Nantes27 avr. , 9:20
parAlexis Rose
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Déjà en quête d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, le FC Nantes a jeté son dévolu sur Olivier Pantaloni, actuellement sur le banc de touche du FC Lorient.
Le FC Nantes va encore une fois changer d’entraîneur. Mais cette fois-ci, cela était prévu à l’avance vu que Vahid Halilhodzic, qui a pris la suite de Luis Castro et Ahmed Kantari en cette fin de saison, avait annoncé dès son retour à Nantes en mars dernier qu’il ne resterait que quelques mois au FCN. Si la mission sauvetage ne se passe pas comme prévu pour Coach Vahid, la direction nantaise commence déjà à plancher sur les contours de la saison prochaine, qui s'effectuera très probablement en Ligue 2.
Et selon les informations de Ouest-France, Waldemar Kita a déjà coché le nom d’un entraîneur pour prendre la suite d’Halilhodzic. Il s’agit d’Olivier Pantaloni, la « priorité pour le poste d’entraîneur » à Nantes en vue de l’été prochain. Un intérêt qui est même « réciproque » pour Pantaloni, également annoncé du côté de Toulouse. « L’ancien milieu de terrain pourrait même rencontrer les Kita très prochainement », explique le quotidien régional nantais.

Intérêt réciproque entre Pantaloni et le FC Nantes

Cette piste est crédible pour les Canaris, sachant que Pantaloni sera libre de tout contrat en fin de saison. Il y a quelques jours, le Corse de 59 ans a effectivement annoncé qu’il quitterait le FC Lorient à l’issue de l’exercice en cours. Après avoir fait remonter les Merlus, l’ancien entraîneur de l’AC Ajaccio et de Tours a remis Lorient dans la première partie de classement de la Ligue 1 cette saison. Un sacré exploit que les supporters lorientais n'oublieront pas, sachant qu’ils lui ont récemment rendu un bel hommage au Moustoir lors de la victoire contre l’OM (2-0). Très apprécié par les supporters, Pantaloni n’a jamais eu trop la côte chez les dirigeants, et c’est donc à cause de cette défiance qu’il va prendre la porte. Avec l’ambition de refaire de jolis coups sur le banc de Nantes à partir de la saison prochaine ? C’est possible.

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Derniers commentaires

Franco Mastantuono à l'OL, c'est validé

A côté de toi, tout le monde est un génie.^^

OL : Endrick prolongé, il répond

Un gars qui est décisif 16 fois en a peine 4 mois , on peut considérer qu'il cartonne non ? Oui 16 fois car le peno provoqué n'est pas comptabilisé et la frappe côté gche repoussé par le gardien et avec Tolisso qui pousse le ballon dans la cage non plus mais c'est lui qui est à l'origine du but Et il faut imaginer que si on est en LDC , il aura sûrement 2 ou 3 coéquipiers encore meilleurs autour de lui à la place de Yaremchuk Tessman et AMN, voir .... Tagliafico et Abner donc....

OL : Endrick prolongé, il répond

Si on peut il faut le prolonger. Ça reste un vrai danger en attaque

OL : Endrick prolongé, il répond

Un gars décisif 16 fois en 4 mois (Oui 16 et non 14 , puisque sa frappe côté gche détournée par le gardien n'est pas considérée comme une passe D mais c'en est une et un peno provoqué)

OL : Endrick prolongé, il répond

Il faut l'imaginer avec un ou deux autres équipiers autour de lui la saison prochaine, sûrement un peu meilleurs , si on est en LDC Et un gars qui est décisif 16 fois en 4 mois....ça va ....on peut lui pardonner ses qques défauts Et je dis 16 fois parce que la semaine précédente il donne un ballon qui n'est pas considéré comme une passe D, sur sa frappe côté gche, donc n'est pas comptabilisée et il a aussi provoqué un peno Donc 16 fois décisif et non 14

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
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Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
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18
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163137213170-39

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