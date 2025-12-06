Nantes promet un mercato bouillant cet hiver

Battu pour la 8e fois de la saison face à Lens ce samedi, le FC Nantes est plus que jamais dans la zone rouge. Les Canaris vont devoir se renforcer lors du prochain mercato pour espérer un redressement.

L’année 2025 touche à sa fin et il est grand temps pour le FC Nantes de l’oublier. Les hommes de Luis Castro pointent à la 16e place du classement en attendant les matchs de dimanche après la défaite contre Lens ce samedi (1-2). Le 8e revers de la saison pour Nantes, qui n’a gagné que deux fois et qui affiche de terribles limites dans cette première partie de la saison 2025-2026. Comme indiqué à plusieurs reprises ces derniers jours, le mercato hivernal devrait être mouvementé en Loire-Atlantique.

Waldemar Kita a conscience qu’il faut renforcer l’effectif pour éviter la catastrophe et une possible relégation en Ligue 2. Luis Castro attend ce mercato avec impatience et l’entraîneur portugais a confirmé après la défaite face aux Sang et Or que son club allait être actif sur le marché des transferts. « Comme je l’ai déjà dit, le club sera attentif lors du mercato. Parce que si on regarde les résultats à la mi-temps, avant les changements, on est souvent dans le match » a confirmé l’entraîneur de Nantes avant de poursuivre.

« Normalement, tu fais des changements pour augmenter le niveau. Nous, après les remplacements nos résultats sont souvent pires qu’avant. On se doit donc d’être plus compétitifs, avoir plus de compétition interne. C’est à moi, l’entraîneur, de faire évoluer les choses, de faire en sorte que les joueurs restent concentrés durant 90 minutes » a analysé Luis Castro, qui attend le mercato avec impatience, en espérant toutefois être encore en poste en 2026 pour profiter des recrues. Pour cela, l’ancien coach de Dunkerque serait bien inspiré de prendre au moins un point sur la pelouse d’Angers le week-end prochain lors de la 16e journée de Ligue 1. Car le FC Nantes n’a plus gagné le moindre match depuis le 24 octobre dernier et un déplacement sur la pelouse du Paris FC.