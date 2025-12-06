ICONSPORT_279092_0061

Nantes promet un mercato bouillant cet hiver

FC Nantes06 déc. , 22:20
parCorentin Facy
0
Battu pour la 8e fois de la saison face à Lens ce samedi, le FC Nantes est plus que jamais dans la zone rouge. Les Canaris vont devoir se renforcer lors du prochain mercato pour espérer un redressement.
L’année 2025 touche à sa fin et il est grand temps pour le FC Nantes de l’oublier. Les hommes de Luis Castro pointent à la 16e place du classement en attendant les matchs de dimanche après la défaite contre Lens ce samedi (1-2). Le 8e revers de la saison pour Nantes, qui n’a gagné que deux fois et qui affiche de terribles limites dans cette première partie de la saison 2025-2026. Comme indiqué à plusieurs reprises ces derniers jours, le mercato hivernal devrait être mouvementé en Loire-Atlantique.

Waldemar Kita a conscience qu’il faut renforcer l’effectif pour éviter la catastrophe et une possible relégation en Ligue 2. Luis Castro attend ce mercato avec impatience et l’entraîneur portugais a confirmé après la défaite face aux Sang et Or que son club allait être actif sur le marché des transferts. « Comme je l’ai déjà dit, le club sera attentif lors du mercato. Parce que si on regarde les résultats à la mi-temps, avant les changements, on est souvent dans le match » a confirmé l’entraîneur de Nantes avant de poursuivre.
« Normalement, tu fais des changements pour augmenter le niveau. Nous, après les remplacements nos résultats sont souvent pires qu’avant. On se doit donc d’être plus compétitifs, avoir plus de compétition interne. C’est à moi, l’entraîneur, de faire évoluer les choses, de faire en sorte que les joueurs restent concentrés durant 90 minutes » a analysé Luis Castro, qui attend le mercato avec impatience, en espérant toutefois être encore en poste en 2026 pour profiter des recrues. Pour cela, l’ancien coach de Dunkerque serait bien inspiré de prendre au moins un point sur la pelouse d’Angers le week-end prochain lors de la 16e journée de Ligue 1. Car le FC Nantes n’a plus gagné le moindre match depuis le 24 octobre dernier et un déplacement sur la pelouse du Paris FC.
0
Derniers commentaires

L1 : En balade, le PSG ne lâche pas Lens

Le championnat commence

EdF : La Norvège ne pense qu’à humilier Mbappé

Bon, dommage pour les Vikings, le football est un sport collectif.

L1 : En balade, le PSG ne lâche pas Lens

- Kvara au top avec et sans ballon - Mayulu très bon à la passe ou finition - WZE très bon dans son poste de def droit. Il prend lan mesure du poste - Dembele est encore à court, mais quelle capacité à trouver des partenaires à la passe en profondeur - Safonov a prouvé qu'un adversaire pouvait cadrer une frappe sans qu'elle rentre au fond des filets, très bon dans ce qu'il a eu à faire avec 2 beaux arrêts

L1 : Rulli plombe l'OM, Lille recolle

C'est sûr que ça fait cher quand tu n'as pas le jeu qui va avec ses qualités. Mais bon fallait pas le recruter si on voulait jouer comme ça. Après je ne sais pas quel joueur ferait la différence vu comment on a jouer hier. Même Greenwood a été transparent hier. Sa grosse occasion, elle vient sur un contre. Alors il est meilleur que Paixao, ok, mais bon même avec un Greenwood sur chaque coté, si ça joue comme ça, on perd 9 fois sur 10.

PSG-Rennes : Safonov gagne sa place de numéro un

Safonov avait déjà pondu une superbe prestation à ses débuts puis plus rien. Stop l'enflammade dans les 2 sens.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Nice
17145271926-7
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11152581324-11
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

