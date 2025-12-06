ICONSPORT_260406_0169 (1)

Fiasco total, l'OM dit adieu à 7 millions d'euros

OM06 déc. , 23:00
parCorentin Facy
Prêté à Cremonese avec une option d’achat à 7 millions d’euros, Faris Moumbagna vit un calvaire en Italie. L’OM peut déjà oublier une vente de son international camerounais.
Se considérant suffisamment armé dans le secteur offensif avec Pierre-Emerick Aubameyang, Amine Gouiri, Robinio Vaz ou encore Neal Maupay, l’Olympique de Marseille a décidé de prêter Faris Moumbagna en Italie. En fin de mercato, une solution a été trouvée pour que l’attaquant camerounais ait l’opportunité de rebondir à Cremonese en Série A. L’occasion pour le buteur olympien de se refaire une santé après avoir été victime d’une rupture des ligaments croisés.
Pour Marseille, l’objectif était que Moumbagna se relance afin que Cremonese lève en fin de saison l’option d’achat non-automatique de 7 millions d’euros. Mais ce scénario a peu de chances de voir le jour en fin de saison comme le souligne Le Phocéen. Et pour cause, le média spécialisé dans l’actualité de l’Olympique de Marseille fait le bilan de l’aventure de Faris Moumbagna en Italie et pour l’heure, ce n’est pas bien glorieux.
« Miné par des problèmes musculaires récurrents, Faris Moumbagna a passé plus de temps à l’infirmerie que sur les terrains. Avec seulement quatorze minutes jouées, une entrée en jeu, et huit matchs manqués pour blessure, son apport reste très limité » souligne le média marseillais. Reste que le plus dur est peut-être derrière Faris Moumbagna, épargné par les blessures depuis quelques semaines et qui revient progressivement dans le groupe à Cremonese.

Moumbagna, un prêt peu concluant

Suffisant pour espérer se relancer et pourquoi pas briller lors de la seconde partie de saison ? « Rien n’est acquis, mais l’attaquant entrevoit une fenêtre pour retrouver la rotation et tenter d’exister en Serie A » conclut Le Phocéen, qui espère, tout comme l’état-major de l’Olympique de Marseille, que Faris Moumbagna arrive enfin à s’épanouir et à briller lors de la seconde partie de saison. Il faudrait tout de même un sacré retournement de situation pour voir le club italien payer 7 millions d’euros lors du prochain mercato afin de recruter définitivement le Camerounais.
Derniers commentaires

L1 : En balade, le PSG ne lâche pas Lens

Le championnat commence

EdF : La Norvège ne pense qu’à humilier Mbappé

Bon, dommage pour les Vikings, le football est un sport collectif.

L1 : En balade, le PSG ne lâche pas Lens

- Kvara au top avec et sans ballon - Mayulu très bon à la passe ou finition - WZE très bon dans son poste de def droit. Il prend lan mesure du poste - Dembele est encore à court, mais quelle capacité à trouver des partenaires à la passe en profondeur - Safonov a prouvé qu'un adversaire pouvait cadrer une frappe sans qu'elle rentre au fond des filets, très bon dans ce qu'il a eu à faire avec 2 beaux arrêts

L1 : Rulli plombe l'OM, Lille recolle

C'est sûr que ça fait cher quand tu n'as pas le jeu qui va avec ses qualités. Mais bon fallait pas le recruter si on voulait jouer comme ça. Après je ne sais pas quel joueur ferait la différence vu comment on a jouer hier. Même Greenwood a été transparent hier. Sa grosse occasion, elle vient sur un contre. Alors il est meilleur que Paixao, ok, mais bon même avec un Greenwood sur chaque coté, si ça joue comme ça, on perd 9 fois sur 10.

PSG-Rennes : Safonov gagne sa place de numéro un

Safonov avait déjà pondu une superbe prestation à ses débuts puis plus rien. Stop l'enflammade dans les 2 sens.

Loading