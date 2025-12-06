Fiasco total, l'OM dit adieu à 7 millions d'euros

Prêté à Cremonese avec une option d’achat à 7 millions d’euros, Faris Moumbagna vit un calvaire en Italie. L’OM peut déjà oublier une vente de son international camerounais.

Se considérant suffisamment armé dans le secteur offensif avec Pierre-Emerick Aubameyang, Amine Gouiri, Robinio Vaz ou encore Neal Maupay, l’Olympique de Marseille a décidé de prêter Faris Moumbagna en Italie. En fin de mercato , une solution a été trouvée pour que l’attaquant camerounais ait l’opportunité de rebondir à Cremonese en Série A. L’occasion pour le buteur olympien de se refaire une santé après avoir été victime d’une rupture des ligaments croisés.

Pour Marseille, l’objectif était que Moumbagna se relance afin que Cremonese lève en fin de saison l’option d’achat non-automatique de 7 millions d’euros. Mais ce scénario a peu de chances de voir le jour en fin de saison comme le souligne Le Phocéen. Et pour cause, le média spécialisé dans l’actualité de l’Olympique de Marseille fait le bilan de l’aventure de Faris Moumbagna en Italie et pour l’heure, ce n’est pas bien glorieux.

« Miné par des problèmes musculaires récurrents, Faris Moumbagna a passé plus de temps à l’infirmerie que sur les terrains. Avec seulement quatorze minutes jouées, une entrée en jeu, et huit matchs manqués pour blessure, son apport reste très limité » souligne le média marseillais. Reste que le plus dur est peut-être derrière Faris Moumbagna, épargné par les blessures depuis quelques semaines et qui revient progressivement dans le groupe à Cremonese.

Moumbagna, un prêt peu concluant

Suffisant pour espérer se relancer et pourquoi pas briller lors de la seconde partie de saison ? « Rien n’est acquis, mais l’attaquant entrevoit une fenêtre pour retrouver la rotation et tenter d’exister en Serie A » conclut Le Phocéen, qui espère, tout comme l’état-major de l’Olympique de Marseille, que Faris Moumbagna arrive enfin à s’épanouir et à briller lors de la seconde partie de saison. Il faudrait tout de même un sacré retournement de situation pour voir le club italien payer 7 millions d’euros lors du prochain mercato afin de recruter définitivement le Camerounais.