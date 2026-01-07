Nantes promet « des arrivées dans chaque ligne »

La victoire méritée obtenue à Marseille a redonné le moral aux dirigeants et aux supporters du FC Nantes. Et pour continuer à redresser la barre, les Canaris veulent faire un mercato d'hiver très offensif.

L'Equipe. Nantes s'est déjà activé très fort, puisque le club des Kita a changé d'entraîneur et fait signer Cabella, au mecato d'hiver, et Machado comme joker. Et cela a payé car dès le premier match de l'année, les Nantais se sont imposés au Vélodrome et ont aussitôt quitté la zone de relégation. Mais cela ne suffit pas, et le mois de janvier risque d'être très chaud du côté de la Beaujoire. Conscient que son équipe est sur un fil, Franck Kita, qui gère au quotidien les Canaris, a décidé de faire un mercato d'envergure, confirme Johan Rigaud, journaliste de L'Equipe. Ahmed Kantari va pouvoir s'appuyer sur des renforts supplémentaires afin d'atteindre son seul but, maintenir le FC Nantes en Ligue 1. Et notre confrère pense que cela va remuer dans le vestiaire.

Nantes va se renforcer un peu partout

Il y aura d'autres arrivées dans chaque ligne, et des départs sont espérés. Après avoir vendu pour 40 millions d'euros l'été dernier et réduit la masse salariale, Franck Kita a pu refaire quelques efforts, appuyé sur sa volonté et des relais que sont les cadres comme Anthony Lopes, impliqué dans l'opération Cabella, qui a bien duré deux mois », explique notre confrère. Et cela tombe bien car les rumeurs se multiplient concernant la venue de plusieurs joueurs. Si la signature de Rémy Cabella a ouvert rapidement la période des transferts, les choses devraient s'accélérer jusqu'au 2 février, date officielle de la fermeture du mercato d'hiver. «», explique notre confrère. Et cela tombe bien car les rumeurs se multiplient concernant la venue de plusieurs joueurs.

Parmi les noms évoqués, il y a Zakaria Aboukhlal, même si ces dernières heures la tendance est à ce que le joueur reste au Torino. Autres pistes à l'étranger, celle qui mène à Ibrahima Sissoko, milieu de terrain qui évolue actuellement à Bochum et celle qui fait de Mohamed Kaba, une des priorités nantaises. En France, Nantes est également annoncé en contact avec Abakar Sylla et Romain Del Castillo.