nantes un cador de ligue 1 ne lache pas leroux iconsport 264339 0163 396664

Nantes pleure avant le match de la peur

FC Nantes17 nov. , 18:00
parEric Bethsy
0
Barragiste après 12 journées de Ligue 1, le FC Nantes devra terminer l’année civile avec un sérieux handicap. L’entraîneur des Canaris Luis Castro ne pourra pas s’appuyer sur le polyvalent Louis Leroux, éloigné des terrains pour de longues semaines après sa blessure à la cuisse avec l’équipe de France Espoirs.
Le FC Nantes n’avait vraiment pas besoin de ça. Au bord de la zone rouge, l’actuel barragiste de Ligue 1 va terminer l’année civile sans l’un de ses principaux atouts. Les Canaris seront privés de Louis Leroux qui s’est blessé pendant le rassemblement de l’équipe de France Espoirs. Appelé par le sélectionneur Gérald Baticle, le milieu de terrain capable d’évoluer à différents postes a ressenti une douleur à la cuisse pendant l’entraînement mercredi dernier.

Fin d'année pour Leroux

Le staff médical des Bleuets n’a pris aucun risque et l’a déclaré forfait pour les matchs des éliminatoires de l’Euro 2027 contre la Suisse (1-1) vendredi et les Îles Féroé ce lundi soir. C’est donc à Nantes que Louis Leroux a passé des examens pour en savoir plus sur l’état de sa cuisse. Résultat, sa lésion musculaire va l’éloigner des terrains pour de longues semaines. Le quotidien régional Ouest-France l’annonce absent jusqu’en 2026. Au total, le Nantais va manquer cinq rencontres toutes compétitions confondues.
En plus de la confrontation face au relégable Lorient dimanche, Louis Leroux ne sera pas non plus disponible pour la venue du Racing Club de Lens. Le pur produit nantais ratera aussi les déplacements à Lyon et à Angers, sans compter le 32e de finale de Coupe de France le 20 ou 21 décembre contre un adversaire à déterminer. C’est un énorme coup dur pour le coach Luis Castro qui a utilisé Louis Leroux lors des 12 matchs disputés cette saison, dont 10 fois comme titulaire. A noter aussi que le Bleuet a joué l’intégralité des 8 dernières rencontres.
L. Leroux

L. Leroux

FranceFrance Âge Milieu

Ligue 1

Matchs12
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_227934_0319
PSG

Le PSG accable Mbappé, le jugement sera rendu le 16 décembre

ICONSPORT_273039_0204
LOSC

Lille vire 4 supporters et dépose dix plaintes

ICONSPORT_274378_0112
ASSE

ASSE : Un club ringard, le clan Stassin rabaisse les Verts

Fil Info

19:20
Le PSG accable Mbappé, le jugement sera rendu le 16 décembre
19:00
Lille vire 4 supporters et dépose dix plaintes
18:30
ASSE : Un club ringard, le clan Stassin rabaisse les Verts
17:30
Benzema de retour à l'OL ? La porte est ouverte
17:00
OL : C’est promis, Endrick ne fera pas de caprice
16:37
260ME pour Mbappé, 180ME pour le PSG, c'est la guerre
16:00
Paul Pogba : Monaco lâche l'affaire
15:20
Coupe de France : Le programme complet du 8e tour

Derniers commentaires

Le quotidien L'Equipe en pleine crise

C'etait déjà devenu un journal nullissime avant. Ça ne va pas s'arranger… qu'ils mettent la clé sous la porte et nous foutent la paix

Benzema de retour à l'OL ? La porte est ouverte

Cela devient risible le mec gagne 2 M par semaine et trouvera certainement un nouveau contrat pour promouvoir un pays et vous voulez qu'il vienne à Lyon pour 2 M par an ?

Benzema de retour à l'OL ? La porte est ouverte

Il parait qu'il va tourner un film avec Valbuena....

260ME pour Mbappé, 180ME pour le PSG, c'est la guerre

Ah bon pourquoi? Mbappé est allé au bout de son contrat pourquoi devrait il devoir de l argent au psg?

260ME pour Mbappé, 180ME pour le PSG, c'est la guerre

"En effet, les champions d'Europe exigent, eux, que Kylian Mbappé paie 180 millions d'euros de dommages et intérêts, suite à son départ libre pour l'AS Monaco. " Vous vous relisez de temps en temps ?!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading