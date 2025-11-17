Nantes pleure avant le match de la peur

Barragiste après 12 journées de Ligue 1, le FC Nantes devra terminer l’année civile avec un sérieux handicap. L’entraîneur des Canaris Luis Castro ne pourra pas s’appuyer sur le polyvalent Louis Leroux, éloigné des terrains pour de longues semaines après sa blessure à la cuisse avec l’équipe de France Espoirs.

Le FC Nantes n’avait vraiment pas besoin de ça. Au bord de la zone rouge, l’actuel barragiste de Ligue 1 va terminer l’année civile sans l’un de ses principaux atouts. Les Canaris seront privés de Louis Leroux qui s’est blessé pendant le rassemblement de l’équipe de France Espoirs. Appelé par le sélectionneur Gérald Baticle, le milieu de terrain capable d’évoluer à différents postes a ressenti une douleur à la cuisse pendant l’entraînement mercredi dernier.

Fin d'année pour Leroux

Le staff médical des Bleuets n’a pris aucun risque et l’a déclaré forfait pour les matchs des éliminatoires de l’Euro 2027 contre la Suisse (1-1) vendredi et les Îles Féroé ce lundi soir. C’est donc à Nantes que Louis Leroux a passé des examens pour en savoir plus sur l’état de sa cuisse. Résultat, sa lésion musculaire va l’éloigner des terrains pour de longues semaines. Le quotidien régional Ouest-France l’annonce absent jusqu’en 2026. Au total, le Nantais va manquer cinq rencontres toutes compétitions confondues.

En plus de la confrontation face au relégable Lorient dimanche, Louis Leroux ne sera pas non plus disponible pour la venue du Racing Club de Lens. Le pur produit nantais ratera aussi les déplacements à Lyon et à Angers, sans compter le 32e de finale de Coupe de France le 20 ou 21 décembre contre un adversaire à déterminer. C’est un énorme coup dur pour le coach Luis Castro qui a utilisé Louis Leroux lors des 12 matchs disputés cette saison, dont 10 fois comme titulaire. A noter aussi que le Bleuet a joué l’intégralité des 8 dernières rencontres.