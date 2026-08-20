Nantes perd officiellement Ali Yousuf

Nantes perd officiellement Ali Yousuf

FC Nantes20 août , 10:42
parCorentin Facy
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Le FC Nantes a annoncé ce jeudi le départ de son défenseur Ali Yousuf. Arrivé en Loire-Atlantique il y a six mois, le défenseur central de 25 ans s’engage en faveur du club libyen d’Al-Ittihad Tripoli. Le montant du transfert est estimé par la presse locale à 2,5 millions d’euros.
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