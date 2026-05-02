Nantes-OM : La Beaujoire n'affiche pas complet !

Généralement, la venue de l'OM suffit à remplir les stades, mais ce ne sera pas le cas ce samedi du côté de la Beaujoire. Entre la situation sportive du FC Nantes, et les performances de Marseille, les fans lâchent l'affaire.

Pour les trésoriers des clubs de Ligue 1, en dehors du Paris Saint-Germain, il y a la visite d'une équipe qui vous assure de remplir votre stade, c'est l'Olympique de Marseille. Pourtant, ce samedi, le stade de la Beaujoire sera bien rempli, mais il sera loin d'être comble pour la réception du club phocéen. Il est vrai que deux facteurs contribuent à cette situation. C'est d'abord lié au fait que les Canaris sont au bord du précipice et ont perdu le soutien populaire, mais en plus, les fans de l'OM ont eux aussi lâché l'affaire en cette fin de saison. Résultat, pour la première fois depuis dix ans, le stade nantais ne sera pas complet pour ce classique du championnat de France comme le fait remarquer l'influenceur Jules le Nantais.

Effectivement, à quelques heures du match entre le FC Nantes, qui pourrait être relégué durant le week-end, et l'OM, qui doit gagner pour croire au miracle, des centaines de places sont encore disponibles sur la billetterie officielle du FC Nantes. Mais, comme le fait remarquer l'influenceur, les prix sont élevés. Ainsi, il faut débourser au minimum 44 euros pour assister à cette rencontre, qui pourrait se transformer en un enterrement en grande pompe des Canaris. C'est forcément un rude coup de plus pour une équipe nantaise qui sait qu'avant de recevoir une nouvelle fois l'Olympique de Marseille à la B il faudra probablement un peu de temps, un passage en Ligue 2 étant désormais inexorable.