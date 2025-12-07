Nantes : Luis Castro isolé, ses jours sont comptés

La défaite de Nantes contre Lens samedi après-midi (1-2) pourrait être celle de trop pour Luis Castro, isolé comme rarement depuis son arrivée chez les Canaris et qui pourrait vivre ses derniers jours en Loire-Atlantique.

Une défaite de plus pour le FC Nantes. Opposée au leader lensois samedi après-midi, l’équipe de Luis Castro n’a pas été ridicule, mais elle a fini par s’incliner à La Beaujoire (1-2). Une huitième défaite en Ligue 1 cette saison qui fragilise logiquement la position de l’entraîneur Luis Castro. Le technicien portugais, arrivé en provenance de Dunkerque cet été, est dans une situation périlleuse. Un point sur son avenir sera fait à Noël mais en cas de nouvelle contre-performance à Angers le week-end prochain, son limogeage pourrait devenir inévitable, ce que confirme L’Equipe.

Le quotidien national va plus loin en affirmant que Luis Castro est isolé comme jamais actuellement au FC Nantes. « Cette semaine, il se disait qu'un point serait établi à la trêve de Noël sur la situation et donc la sienne, que le Portugais avait donc deux matches pour convaincre, Lens et Angers, pour redresser la situation. Mais elle empire, il aurait tendance à s'isoler en interne et son discours évolue, aussi » écrit notre confrère Johan Rigaud, correspondant de L’Equipe à Nantes.

Le mois de janvier se rapproche et les Canaris seront actifs sur le marché des transferts afin de renforcer l’effectif, alors qu’ils seront forcément relégables après le match entre Auxerre et Metz ce dimanche après-midi. La question est maintenant de savoir si Luis Castro sera toujours en poste pour profiter des potentielles recrues. « Comme je l’ai déjà dit, le club sera attentif lors du mercato. Parce que si on regarde les résultats à la mi-temps, avant les changements, on est souvent dans le match » s’est contenté de commenter l’entraîneur portugais de 45 ans après le match. L’avenir de l’ancien coach de Dunkerque s’écrit plus que jamais en pointillés alors que Nantes ne compte que deux victoires en Ligue 1 depuis le début de la saison.