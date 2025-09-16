Nantes : Luis Castro fait une découverte terrifiante

Nommé capitaine du FC Nantes cette saison, Francis Coquelin a manqué le déplacement à Nice. L’absence de l’ancien joueur d’Arsenal a cruellement fait défaut à l’équipe de Luis Castro sur la Côte d’Azur.

Trois défaites en quatre matchs, le début de saison est pénible pour le FC Nantes . Et si les défaites contre le PSG et Strasbourg avaient été plutôt encourageantes dans le contenu, on ne peut pas en dire autant de celle concédée sur la pelouse de l’OGC Nice samedi après-midi (1-0). Inexistante dans le jeu, l’équipe de Luis Castro s’en est remis à Anthony Lopes pour retarder l’échéance au maximum avant de finalement craquer et s’incliner logiquement.

Nantes déboussolé sans Francis Coquelin

Le revers sur la Côte d’Azur est toutefois riche en enseignements pour l’entraîneur du FC Nantes. Comme le souligne La Tribune Nantaise, le match contre le Gym a notamment permis de se rendre compte que les Canaris ne pouvaient pas se passer de Francis Coquelin. Forfait pour ce match de la 4e journée, l’ancien joueur d’Arsenal et de Villarreal a cruellement manqué à son équipe qui ne peut déjà plus se passer de lui.

F. Coquelin France • Âge 34 • Milieu Coupe de France Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

« Bien qu’il soit souvent absent et pas forcément auteur d’un début de saison parfait, Francis Coquelin a le mérite d’apporter de la sérénité au milieu nantais » juge le média spécialisé, pour qui Nantes est déjà dans une petite Coquelin-dépendance. Une découverte inquiétante pour Luis Castro, qui ne s’attendait sans doute pas à voir son milieu de terrain sombrer de la sorte à l’Allianz Riviera même s’il était clair que l’absence de Coquelin allait être préjudiciable.

Espérons maintenant pour Nantes que l’ex-international espoirs français sera de retour ce samedi à l’occasion du derby face à Rennes. Car face à une équipe qui compte Rongier, Fofana ou encore Cissé dans l’entrejeu, Nantes risque de souffrir sans son taulier.