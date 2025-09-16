ICONSPORT_264339_0040
Francis Coquelin

Nantes : Luis Castro fait une découverte terrifiante

FC Nantes16 sept. , 15:30
parCorentin Facy
Nommé capitaine du FC Nantes cette saison, Francis Coquelin a manqué le déplacement à Nice. L’absence de l’ancien joueur d’Arsenal a cruellement fait défaut à l’équipe de Luis Castro sur la Côte d’Azur.
Trois défaites en quatre matchs, le début de saison est pénible pour le FC Nantes. Et si les défaites contre le PSG et Strasbourg avaient été plutôt encourageantes dans le contenu, on ne peut pas en dire autant de celle concédée sur la pelouse de l’OGC Nice samedi après-midi (1-0). Inexistante dans le jeu, l’équipe de Luis Castro s’en est remis à Anthony Lopes pour retarder l’échéance au maximum avant de finalement craquer et s’incliner logiquement.

Nantes déboussolé sans Francis Coquelin 

Le revers sur la Côte d’Azur est toutefois riche en enseignements pour l’entraîneur du FC Nantes. Comme le souligne La Tribune Nantaise, le match contre le Gym a notamment permis de se rendre compte que les Canaris ne pouvaient pas se passer de Francis Coquelin. Forfait pour ce match de la 4e journée, l’ancien joueur d’Arsenal et de Villarreal a cruellement manqué à son équipe qui ne peut déjà plus se passer de lui.
F. Coquelin

F. Coquelin

FranceFrance Âge 34 Milieu

Coupe de France

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
« Bien qu’il soit souvent absent et pas forcément auteur d’un début de saison parfait, Francis Coquelin a le mérite d’apporter de la sérénité au milieu nantais » juge le média spécialisé, pour qui Nantes est déjà dans une petite Coquelin-dépendance. Une découverte inquiétante pour Luis Castro, qui ne s’attendait sans doute pas à voir son milieu de terrain sombrer de la sorte à l’Allianz Riviera même s’il était clair que l’absence de Coquelin allait être préjudiciable.
Espérons maintenant pour Nantes que l’ex-international espoirs français sera de retour ce samedi à l’occasion du derby face à Rennes. Car face à une équipe qui compte Rongier, Fofana ou encore Cissé dans l’entrejeu, Nantes risque de souffrir sans son taulier.

Ligue 1

20 septembre 2025 à 17:00
Nantes
17:00
Rennes
Articles Recommandés
ICONSPORT_258067_0407
Ligue 1

L'arbitre de OM-PSG est connu, ça va chauffer

ICONSPORT_260700_0897
Ligue des Champions

Bilbao - Arsenal : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

canal laure boulleau victime des rinagrds iconsport 258823 0304 392191
OM

LdC : L'OM en prime time, Canal+ sort le champagne

ICONSPORT_186591_0112 (1)
OL

Ce gros bug du mercato va tuer l'OL

Fil Info

17:40
L'arbitre de OM-PSG est connu, ça va chauffer
17:37
Bilbao - Arsenal : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)
17:20
LdC : L'OM en prime time, Canal+ sort le champagne
17:00
Ce gros bug du mercato va tuer l'OL
16:45
Après Rennes-OL, le match maudit fait une nouvelle victime
16:30
Erling Haaland à Barcelone, c'est parti !
16:00
Real-OM : Greenwood mange un énorme coup de pression
15:00
« Je me suis bagarré à tous les entrainements », un joueur du PSG passe aux aveux
14:40
Ligue Europa : Ce match de l’OL interdit en France

Derniers commentaires

L’OM a son arme fatale pour faire tomber Madrid

Quel optimisme...

OL : Stéphanie Frappart veut du mal à Lyon, il accuse

"J'’estime qu’un arbitre a le droit de se tromper en temps réel." Dixit celui qui certainement se plaignait que des injustices soient sifflées en trombe. La Var a fait son taf excepté sur le geste du Rennais mais encore une fois si l'arbitre juge qu'il n'a pas besoin de voir le ralenti c'est son droit. Le Var est un outi, l'arbitre décide de l'utiliser ou pas. C'est facile à comprendre .

L'OL sur un fil, attention danger !

Ils ont la réussite mais en effet le banc devrait manquer

Après Rennes-OL, le match maudit fait une nouvelle victime

putain, on vous l'a dit sur l'egalisation de Rennes, il n'y a pas HJ et il n'y a pas de faute sur le gardien, il n'est meme pas mort.

OM : « C’est vital », Benatia révèle l’objectif fixé par McCourt

Bein si quand meme... Etre dans les 24 doit être un objectif atteignable!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading