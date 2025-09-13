Nantes : Lopes sort une masterclass pour sa 400e en Ligue 1

Anthony Lopes dispute en ce moment son 400e match de Ligue 1 avec le FC Nantes sur la pelouse de l'OGC Nice. Le gardien portugais brille face aux Aiglons avec une première mi-temps étincelante.

Titulaire avec le FC Nantes ce samedi à Nice pour sa 400e en Ligue 1, Anthony Lopes est en train de livrer un match colossal. A la mi-temps, Aiglons et Canaris sont à 0-0 et c’est clairement grâce au gardien portugais que Nantes tient le score à l’Allianz Riviera. Ultra-dominés, les hommes de Luis Castro peuvent s’appuyer sur un dernier rempart infranchissable jusqu’à présent. Les occasions niçoises ne manquent pas.

Anthony Lopes infranchissable à Nice

Dès la 2e minute, c’est Kevin Carlos qui sollicitait le gardien formé à l’OL, vigilant sur sa ligne et qui écoeurait ensuite Oppong (17e) ou encore Kevin Carlos (35e). Au total, Anthony Lopes a déjà arrêté 4 frappes de l’OGC Nice en plus d’avoir été sauvé par son montant sur une tentative de Boga (16e). Après 45 minutes de très haut niveau, le gardien de 34 ans espérera sans doute que sa défense sera plus solide en seconde mi-temps afin d’être un peu moins sollicité.