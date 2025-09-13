ICONSPORT_250960_0001 (1)

Nice - Nantes : Les compos (17h sur Ligue1+)

Ligue 113 sept. , 16:12
parCorentin Facy
Nice :
 Diouf, Bah, Oppong, Dante, Clauss, Boudaoui, Vanhoutte, Bard, Diop, Kevin Carlos, Boga
Nantes
Lopes, Amian, Awaziem, Tati, Cozza, Mwanga, Lepenant, Hong, Benhattab, Mohamed, Abline

Ligue 1

13 septembre 2025 à 17:00
Nice
Boga56'
1
0
Match terminé
Nantes
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
86
ENTRE
Y. El-Arabi
NantesNantes
SORT
M. Abdallah
NantesNantes
Remplacement
86
ENTRE
D. Assoumani
NantesNantes
SORT
N. Cozza
NantesNantes
Remplacement
81
ENTRE
T. Louchet
NiceNice
SORT
H. Boudaoui
NiceNice
Remplacement
77
ENTRE
M. Lahdo
NantesNantes
SORT
J. Mwanga
NantesNantes
Voir Les Détails Complets Du Match
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Nice
64202055
10
Angers SCO
43111022
11
Rennes
43111-325
12
Le Havre
33102-156
13
Auxerre
33102-224
14
Paris
33102-358
15
Nantes
34103-213
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading