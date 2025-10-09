Nantes : Lopes ne s'interdit pas une folie

Recruté en janvier dernier, Anthony Lopes fait le bonheur du FC Nantes où il est sans conteste le meilleur joueur depuis le début de la saison.

15e de Ligue 1 après 7 journées, le FC Nantes ne réalise pas un début de saison sensationnel sous la houlette de son nouvel entraîneur Luis Castro. Avec une seule victoire au compteur, les Canaris peinent à décoller dans ce championnat de France. Mais la situation serait encore plus désastreuse sans Anthony Lopes dans les buts. Indiscutablement, l’ancien gardien de l’OL est le meilleur joueur de Nantes depuis le début de la saison et peut-être même le meilleur gardien de Ligue 1 sur les sept premières journées. Sous contrat jusqu’en juin prochain, le natif de Givors a une année supplémentaire en option en cas de maintien.

Une fin de carrière à Nantes ?

A 35 ans, il ne se fixe aucune limite et quant à savoir s’il est possible qu’il termine sa carrière à la Beaujoire, l’international portugais (14 sélections) n'exclut aucun scénario. « J'ai un an en option (activé en cas de maintien et selon un nombre de matches effectués). Tout est ouvert. Moi, j'ai besoin de jouer dans des stades pleins. Donc la Beaujoire me plaît plutôt bien, il y a toujours une belle ambiance. Je savais qu'en venant ici, ça allait être un point positif. Et j'ai toujours de l'appétit. Tant que mon corps répond favorablement à l'exigence du haut niveau, je ne me fixe aucune limite. Je suis toujours en mission et cette situation, ici, je l'ai connue à Lyon » a lancé Anthony Lopes dans les colonnes de L’Equipe.

S’il parvient à conserver un tel niveau, le gardien portugais sera en tout cas le bienvenu au FC Nantes pour encore de nombreuses années. Reste maintenant à voir comment la situation du gardien de 35 ans sera géré par les Canaris dans les semaines et les mois à venir. Mais pour l’heure, il est évident que tout le monde au sein du club espère voir Anthony Lopes prolonger d’au moins une ou deux saisons supplémentaires d’ici la fin de la saison.