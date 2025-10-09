ICONSPORT_272071_0172
Anthony Lopes

Nantes : Lopes ne s'interdit pas une folie

FC Nantes09 oct. , 17:00
parCorentin Facy
Recruté en janvier dernier, Anthony Lopes fait le bonheur du FC Nantes où il est sans conteste le meilleur joueur depuis le début de la saison.
15e de Ligue 1 après 7 journées, le FC Nantes ne réalise pas un début de saison sensationnel sous la houlette de son nouvel entraîneur Luis Castro. Avec une seule victoire au compteur, les Canaris peinent à décoller dans ce championnat de France. Mais la situation serait encore plus désastreuse sans Anthony Lopes dans les buts. Indiscutablement, l’ancien gardien de l’OL est le meilleur joueur de Nantes depuis le début de la saison et peut-être même le meilleur gardien de Ligue 1 sur les sept premières journées. Sous contrat jusqu’en juin prochain, le natif de Givors a une année supplémentaire en option en cas de maintien.

Une fin de carrière à Nantes ?

A 35 ans, il ne se fixe aucune limite et quant à savoir s’il est possible qu’il termine sa carrière à la Beaujoire, l’international portugais (14 sélections) n'exclut aucun scénario. « J'ai un an en option (activé en cas de maintien et selon un nombre de matches effectués). Tout est ouvert. Moi, j'ai besoin de jouer dans des stades pleins. Donc la Beaujoire me plaît plutôt bien, il y a toujours une belle ambiance. Je savais qu'en venant ici, ça allait être un point positif. Et j'ai toujours de l'appétit. Tant que mon corps répond favorablement à l'exigence du haut niveau, je ne me fixe aucune limite. Je suis toujours en mission et cette situation, ici, je l'ai connue à Lyon » a lancé Anthony Lopes dans les colonnes de L’Equipe.

Nantes a le meilleur gardien de Ligue 1Nantes a le meilleur gardien de Ligue 1
S’il parvient à conserver un tel niveau, le gardien portugais sera en tout cas le bienvenu au FC Nantes pour encore de nombreuses années. Reste maintenant à voir comment la situation du gardien de 35 ans sera géré par les Canaris dans les semaines et les mois à venir. Mais pour l’heure, il est évident que tout le monde au sein du club espère voir Anthony Lopes prolonger d’au moins une ou deux saisons supplémentaires d’ici la fin de la saison.
Derniers commentaires

Nantes : Lopes ne s'interdit pas une folie

C'est un gardien comme cela qu'il faudrait à Lyon...

Chevalier ringardise Donnarumma, le PSG a fait le coup du siècle

Dans le foot tel que vu par Luis Enrique c'est beaucoup plus nuancé car le PSG relance court et c'est la force de l'équipe. Le fait d'avoir un 11eme homme change beaucoup de chose pour libérer la pression. Sur la finale face au PSG Sommer (Inter) était incapable de supporter la pression et relançait en touche 2 fois sur 3... Luis Enrique sait ce qu'il fait et pourquoi il a voulu ce changement. On verra en mars, mais je ne vais pas remettre en cause son choix au bout de 2 mois vu le visionnaire qu'il est...

OM : Les Marseillais ridiculisent Zack Nani

Ce sport est vraiment une énigme pour eux Si on pourrait avoir le même bouton qu ils ont au stade mais pour les faire taire, ça serait la paix dans le monde 😂

Rowe-Rabiot, Roberto De Zerbi est encore sous le choc

Oui t'etais un bon gros pompeur de textor suffit d'aller sur n'importe quel article le concernant pour te voir lui lecher les boules. Et pour avoir le cul propre il faut se torcher hein t'essuyer a la main ca marche pas mon grand.

OM : Les Marseillais ridiculisent Zack Nani

On t a déjà dit de chialer en silence hibernatus

