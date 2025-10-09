ICONSPORT_272801_0104
Anthony Lopes

Nantes a le meilleur gardien de Ligue 1

FC Nantes09 oct.
parEric Bethsy
1
En difficulté depuis le début de la saison, le FC Nantes a pourtant la chance de s’appuyer sur un gardien efficace. Avec un pourcentage d’arrêts particulièrement élevé, Anthony Lopes fait figure de référence devant ses homologues du championnat.
Contre son ami Ludovic Ajorque et le Stade Brestois dimanche, Anthony Lopes a fait le show. Ses nombreuses interventions ont permis au FC Nantes de quitter la Bretagne avec le point du nul (0-0). « Je fais mon boulot, a commenté le gardien des Canaris avec humilité. Après, c’est sûr qu’on aimerait être un peu moins sollicité, mais c’est comme ça. Il y a des matchs comme ça où l'on a un peu plus de travail que les autres. On essaye de répondre présent, ça a servi à l’équipe. »

Les Nantais peuvent le remercier, d’autant que le dernier rempart remplit parfaitement son rôle depuis le début de la saison. L’équipe classée 15e après sept journées de Ligue 1 peut s’estimer heureuse tant son gardien a été sollicité. Malgré les sept buts encaissés, Anthony Lopes compte 29 arrêts ! Soit le deuxième meilleur total en Ligue 1. Et ce n’est pas le chiffre le plus impressionnant. Cette saison, l’ancien portier de l’Olympique Lyonnais neutralise 86,5% des frappes cadrées face à lui. Il s’agit tout simplement du meilleur pourcentage d’arrêts du championnat… et de loin.
Le deuxième meilleur total dans cet exercice appartient à l’Angevin Hervé Koffi dont la statistique monte jusqu’à 76,7%. C’est dire la performance d’Anthony Lopes sur ce début d’exercice. En revanche, ce n’est pas forcément une bonne nouvelle pour les Canaris. Sans l’efficacité de son gardien, le pensionnaire de la Beaujoire passerait sans doute la trêve internationale en tant que relégable. Nantes peut tout de même se réjouir d’avoir réussi une excellente opération l’hiver dernier, lorsque l’international portugais était arrivé libre après la résiliation de son contrat à Lyon.
1
Loading