Nantes : « L'effectif n’est pas au niveau », Acherchour a peur

Le FC Nantes enchaîne une nouvelle défaite sur sa pelouse ce samedi soir face au RC Lens (2-1). Les Canaris sont actuellement barragistes de Ligue 1. Luis Castro est menacé et les observateurs commencent à être inquiets pour l’octuple champion de France.

Le FC Nantes n’a plus gagné un match de Ligue 1 depuis six rencontres. Les Canaris ont une nouvelle fois perdu le fil ce samedi soir face au leader le RC Lens. Une nouvelle défaite sur une petite marge qui place Luis Castro dans une position inconfortable. Au classement, Nantes est barragiste à égalité de points avec le FC Metz (un match de moins). L’inquiétude est de mise pour l’octuple champion de France qui risque de vivre une saison une nouvelle fois tendue.

Nantes inquiète

Sur RMC, Walid Acherchour a partagé son pessimisme suite à cette nouvelle défaite. « C’est une équipe très faible de Nantes. Je commence à avoir très peur pour Nantes. Parce que sincèrement l’effectif n’est pas au niveau. Ça commence à être très très compliqué, » explique le journaliste. Les Jaune et Vert ne comptent que deux victoires depuis le début de saison. Après 15 journées, Nantes compte trois points de moins que l’an passé sous Antoine Kombouaré. Une situation qui agace Waldemar Kita. Le président des Canaris n’est pas connu pour avoir une grande patience avec ses entraîneurs. Luis Castro est plus que jamais sur la sellette.

À la Jonelière, les tensions sont apparentes, le Portugais est de plus en plus isolé comme le rapporte le journal l’Equipe ce dimanche. Un point sera fait aux alentours de Noël. D’ici-là, Castro et Nantes doivent se donner du sursis avec un déplacement périlleux à Angers, et un tour de Coupe de France piégeux à Concarneau (National). Cependant, le mercato hivernal risque d’être mouvementé en Loire-Atlantique et des renforts sont attendus.