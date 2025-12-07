Nantes : « L'effectif n’est pas au niveau », Acherchour a peur

Peuvent s'en prendre qu'à eux ces pseudos supporters. Au lieu de soutenir dans la période difficile ils ont porté l'estocade...le coach n'a plus envie, les joueurs pareil et ils ont peur, ils ne pourront pas réagir sans cohésion avec les vrais supps
Et après on nous sort que les français sont racistes...mais à çôté des argentins c'est dla pisse
La retraite est à 64 ans, ca va y a le temps
Il a déjà signé au PSG il arrive le 1er janvier c'est officiel, il veux gagner beaucoup de titre,
Ce qui est raciste c'est de ne pas se sentir représenté par des joueurs qui portent le maillot de ton pays et disposent de sa nationalité et n'ont pas la même couleur de peau que toi.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|34
|15
|11
|1
|3
|26
|13
|13
|33
|15
|10
|3
|2
|32
|12
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|24
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|24
|15
|6
|6
|3
|24
|23
|1
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|15
|7
|1
|7
|25
|20
|5
|20
|15
|5
|5
|5
|21
|19
|2
|19
|15
|5
|4
|6
|20
|24
|-4
|19
|15
|5
|4
|6
|13
|17
|-4
|17
|15
|5
|2
|8
|19
|27
|-8
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|15
|2
|5
|8
|13
|24
|-11
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
Loading
🎙️ @walidacherchour : "Lens, c’est bluffant. Je suis impressionné par la maturité de cette équipe. Encore une fois, j’ai adoré la performance de Sangaré. Il a pris le milieu de terrain sur ses épaules en l’absence de Thomasson. Concernant Nantes, je commence à avoir peur."