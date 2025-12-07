ICONSPORT_279092_0061

Nantes : « L'effectif n’est pas au niveau », Acherchour a peur

FC Nantes07 déc. , 17:00
parNathan Hanini
0
Le FC Nantes enchaîne une nouvelle défaite sur sa pelouse ce samedi soir face au RC Lens (2-1). Les Canaris sont actuellement barragistes de Ligue 1. Luis Castro est menacé et les observateurs commencent à être inquiets pour l’octuple champion de France.
Le FC Nantes n’a plus gagné un match de Ligue 1 depuis six rencontres. Les Canaris ont une nouvelle fois perdu le fil ce samedi soir face au leader le RC Lens. Une nouvelle défaite sur une petite marge qui place Luis Castro dans une position inconfortable. Au classement, Nantes est barragiste à égalité de points avec le FC Metz (un match de moins). L’inquiétude est de mise pour l’octuple champion de France qui risque de vivre une saison une nouvelle fois tendue.

Nantes inquiète

Sur RMC, Walid Acherchour a partagé son pessimisme suite à cette nouvelle défaite. « C’est une équipe très faible de Nantes. Je commence à avoir très peur pour Nantes. Parce que sincèrement l’effectif n’est pas au niveau. Ça commence à être très très compliqué, » explique le journaliste. Les Jaune et Vert ne comptent que deux victoires depuis le début de saison. Après 15 journées, Nantes compte trois points de moins que l’an passé sous Antoine Kombouaré. Une situation qui agace Waldemar Kita. Le président des Canaris n’est pas connu pour avoir une grande patience avec ses entraîneurs. Luis Castro est plus que jamais sur la sellette.
À la Jonelière, les tensions sont apparentes, le Portugais est de plus en plus isolé comme le rapporte le journal l’Equipe ce dimanche. Un point sera fait aux alentours de Noël. D’ici-là, Castro et Nantes doivent se donner du sursis avec un déplacement périlleux à Angers, et un tour de Coupe de France piégeux à Concarneau (National). Cependant, le mercato hivernal risque d’être mouvementé en Loire-Atlantique et des renforts sont attendus.

Lire aussi

L1 : Bataille de « Marseillais » pour être meilleur joueur de novembreL1 : Bataille de « Marseillais » pour être meilleur joueur de novembre
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279092_0447
FC Nantes

Luis Castro et le coup de la Ferrari, Nantes explose en vol

ICONSPORT_262406_0110
Equipe de France

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

ICONSPORT_275095_0100
OL

OL : Surprise, Malick Fofana annonce son futur club

ICONSPORT_279292_0140
OGC Nice

Nice envoyé brutalement en Ligue 2

Fil Info

18:40
Luis Castro et le coup de la Ferrari, Nantes explose en vol
18:20
La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais
18:00
OL : Surprise, Malick Fofana annonce son futur club
17:40
Nice envoyé brutalement en Ligue 2
17:20
PSG : Barcola contre Rashford, la masterclass de Man United
16:52
L1 : Angers punit un Nice en perdition
16:30
TV : Smail Bouabdellah fan de l’OM, les fans du PSG dépriment
16:23
Le Havre - Paris FC : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

Derniers commentaires

Nice envoyé brutalement en Ligue 2

Peuvent s'en prendre qu'à eux ces pseudos supporters. Au lieu de soutenir dans la période difficile ils ont porté l'estocade...le coach n'a plus envie, les joueurs pareil et ils ont peur, ils ne pourront pas réagir sans cohésion avec les vrais supps

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Et après on nous sort que les français sont racistes...mais à çôté des argentins c'est dla pisse

Salah au PSG, le Qatar se frotte les mains

La retraite est à 64 ans, ca va y a le temps

Salah au PSG, le Qatar se frotte les mains

Il a déjà signé au PSG il arrive le 1er janvier c'est officiel, il veux gagner beaucoup de titre,

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Ce qui est raciste c'est de ne pas se sentir représenté par des joueurs qui portent le maillot de ton pays et disposent de sa nationalité et n'ont pas la même couleur de peau que toi.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11152581324-11
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading