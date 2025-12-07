L'UNFP a dévoilé les noms des trois joueurs nommés pour le trophée de meilleur joueur de novembre en Ligue 1. Elle a retenu trois chouchous de l'Olympique de Marseille, dont deux ne sont plus au club. Il s'agit du Lensois Florian Thauvin et du Rennais Valentin Rongier. Meilleur buteur de Ligue 1, l'Anglais Mason Greenwood complète la sélection. Le gagnant sera connu dans une semaine.