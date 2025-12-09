Nantes : Kita prend deux râteaux en 24 heures !

A la recherche d’un nouvel entraîneur, le FC Nantes a essuyé le refus de Will Still, sans club depuis son départ de Southampton. Le clan Kita a vécu une folle journée avec un deuxième échec.

L’actualité est riche au FC Nantes en ce moment. Battus par Lens ce week-end, les Canaris sont en fâcheuse posture en Ligue 1 . Il est temps d’agir pour Waldemar Kita, lequel s’active pour trouver un successeur à Luis Castro. Ancien coach de Reims et de Lens, sans poste depuis son départ de Southampton début novembre, Will Still était la priorité du pensionnaire de La Beaujoire.

L’entraîneur belge était plutôt favorable à l’idée de revenir en Ligue 1 mais la piste a finalement été refermée car les frères de Will Still, qui sont aussi ses adjoints, sont actuellement en poste ailleurs. Un coup dur pour l’état-major nantais, qui va donc poursuivre avec Luis Castro jusqu’à la trêve. Mais la journée de lundi a réservé d’autres rebondissements puisque le journal Ouest France nous apprend que le FC Nantes, qui souhaite se réorganiser en interne, a proposé le rôle de coordinateur sportif à Stéphane Ziani, actuel coach de la réserve.

Là encore, les plans de la famille Kita n’ont pas abouti. Et pour cause, Stéphane Ziani a purement et simplement refusé la proposition qui lui a été transmise. A trois jours du déplacement à Angers, cette réorganisation interne est donc totalement tombée à l’eau et c’est dans une configuration telle qu'elle est depuis le début de la saison que les Canaris vont donc affronter le SCO ce week-end. Un match pour lequel Luis Castro va pouvoir compter sur le retour de suspension de Junior Mwanga.

Une réorganisation qui tombe à l'eau

Blessé aux ischios depuis plusieurs semaines, Francis Coquelin pourrait également faire son grand retour dans le groupe. Recruté en qualité de joker en provenance de Lens, Deiver Machado sera lui aussi de la partie. Des renforts qui ne seront pas de trop pour l’entraîneur portugais du FC Nantes, désespérément en quête de sa troisième victoire de la saison en Ligue 1. Celle-ci semble indispensable pour sauver sa place et passer Noël au chaud.