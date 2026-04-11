vahid halilhodzic croit au miracle
L'entraîneur du FC Nantes hausse le ton

Nantes : Halilhodzic tape dans le tas

FC Nantes11 avr. , 11:00
parClaude Dautel
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Le FC Nantes joue une vraie finale pour le maintien en Ligue 1 ce samedi à Auxerre (19h sur Ligue 1+). En cas de défaite, les Canaris auront un pied et demi en Ligue 2. Pour Coach Vahid, l'ambiance est déjà tendue.
Il n'y a pas d'effet Halilhodzic pour le FC Nantes, pas plus qu'il n'y avait eu d'effet Ahmed Kantari. Et c'est avec cinq points de retard sur Auxerre, barragiste, que la formation nantaise se déplace à l'Abbé-Deschamps. Tout le monde l'a compris, si les Canaris tombent en déplacement, la messe sera dite et le club descendra en Ligue 2. Avant ce match décisif, l'entraîneur du FCN s'est exprimé et Coach Vahid n'a pas masqué qu'il ressentait déjà une forme d'abandon de la part des suiveurs du club et même des dirigeants. S'il n'a pas cité les Kita, qui l'ont pourtant convaincu de sortir de sa retraite, Vahid Halilhodzic se sent déjà abandonné et il n'a pas hésité à le faire savoir.

Halilhodzic ne veut pas qu'on se moque du FC Nantes

Face aux médias, avant le voyage à Auxerre, l'entraîneur nantais admet qu'il est tout de même agacé que certains puissent rigoler de ce qu'il se passe de ce qu'il se passe du côté de la Beaujoire. « Quelques personnes m’ont appelé après le match contre Strasbourg, en me disant que ce n’était pas mal. Mais après Metz, je n’ai pas reçu un seul message. J’ai compris. J’ai été lâché seul dans la nature, à moi de me débrouiller. Mais ce qui m’ennuie le plus, c’est qu’aujourd’hui on se moque de cette équipe », a confié le technicien de 73 ans. Cela n'a toutefois pas empêché Vahid Halilhodzic de s'en prendre directement à ses joueurs dont il estime qu'ils sont très gentils et surtout trop gentils. « Je commence à connaître ce groupe et ses individualités. Pour aller au théâtre et rigoler, c’est bien. Mais pour se bagarrer pour le maintien, ce n’est pas toujours bien. Ils sont gentils, mais là, j’ai besoin de guerriers. Pour jouer au golf, c’est super. Mais là, on a besoin de guerriers », a précisé le coach nantais avant le match décisif à Auxerre.
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8M pour être remplaçant de Paixao pour Traoré c'est correct. 14M pour être titulaire en ARD pour Weah , ça me va aussi. Donc au final on a un titulaire et un bon remplaçant pour 11M de moyenne . C'est correct. Par contre je met un point d'interrogation pour Médina vu sa saison.

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Dans le mot « NON » qu’est qui vous bloque ? le stade même rendu à 60.000 places, restera - trop petit donc NON. - Le coin est exigu Impossibilité de se développer comme le club le souhaiterait … NON, Non et NON !!!

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Tu m’étonnes, plus personne n’en veut même pas les supporters brésilien pour la CDM et encore moins le Real l’année prochaine 🥱

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