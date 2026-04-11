Nantes : Halilhodzic tape dans le tas

60000 c'est trop peu.on doit construire un stade qui tient compte de la croissance à venir du PSG
D'ici là on aura fait la difference et on aura de l'avance pour mettre une equipe bis
8M pour être remplaçant de Paixao pour Traoré c'est correct. 14M pour être titulaire en ARD pour Weah , ça me va aussi. Donc au final on a un titulaire et un bon remplaçant pour 11M de moyenne . C'est correct. Par contre je met un point d'interrogation pour Médina vu sa saison.
Dans le mot « NON » qu’est qui vous bloque ? le stade même rendu à 60.000 places, restera - trop petit donc NON. - Le coin est exigu Impossibilité de se développer comme le club le souhaiterait … NON, Non et NON !!!
Tu m’étonnes, plus personne n’en veut même pas les supporters brésilien pour la CDM et encore moins le Real l’année prochaine 🥱
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|28
|9
|6
|13
|24
|37
|-13
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|23
|28
|5
|8
|15
|23
|37
|-14
|18
|27
|4
|6
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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