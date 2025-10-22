ICONSPORT_272071_0009
Luis Castro

Nantes : Guardiola l'a eu, Luis Castro le veut aussi

FC Nantes22 oct. , 22:30
parEric Bethsy
0
Battu à domicile par le LOSC (2-0) dimanche dernier, le FC Nantes enchaîne les contre-performances en Ligue 1. Cette mauvaise dynamique pourrait finir par fragiliser Luis Castro, sauf si l’entraîneur des Canaris parvient à convaincre ses dirigeants de lui laisser du temps.
Waldemar Kita partageait l’avis du public de la Beaujoire. Comme les supporters, le président du FC Nantes ne se contentait pas du maintien obtenu sous Antoine Kombouaré la saison dernière. Le dirigeant s’était alors tourné vers Luis Castro, un entraîneur à la philosophie de jeu plus ambitieuse.

Luis Castro demande du temps

« J'aime que l'équipe domine, expliquait de nouveau le Portugais la semaine dernière. Ne pas avoir peur de la balle. Savoir la garder, bien la traiter. Et quand nous ne l'avons pas, chercher le plus vite possible à la récupérer. Car j'aime le ballon. Quand les enfants ont trois, quatre, cinq ans, la première passion est le ballon. Personne ne commence à jouer au football parce qu'il aime courir ou défendre. » Mais depuis le début de la saison, force est de constater que les Canaris sont loin d’avoir assimilé ses consignes. L’actuel 15e de Ligue 1 n’a remporté aucun de ses cinq derniers matchs et risque de fragiliser son coach. Ce dernier a donc anticipé la menace en réclamant du temps.
« Je connais une personne dans le foot français que je ne connaissais pas avant. Cette personne m’a dit qu’il y avait besoin de deux choses pour réussir un projet. Il faut soit du temps, soit de l’argent, s’est justifié Luis Castro, conscient des limites financières du FC Nantes. A Manchester City, Pep Guardiola avait les deux. Jürgen Klopp aussi en arrivant à Liverpool. Je connais le classement en ce moment. On va continuer à travailler. Je vais toujours donner mon maximum. Il y a deux ans, tout le monde disait que Dunkerque allait descendre à la trêve, qu’il n’y avait que 2 % de chances de rester en Ligue 2. Finalement, on s’est maintenus. » Pas sûr que la direction nantaise ambitionne un simple maintien dans l'élite cette saison.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272658_0057
Mercato

50 millions d’euros, Manchester United fait pleurer le Real

ICONSPORT_274542_0042
OM

Aubameyang atomise l’arbitre « scandaleux » de Sporting-OM

ICONSPORT_274542_0093
Ligue des Champions

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

ICONSPORT_273988_0180
OL

OL : Paulo Fonseca répond aux accusations

Fil Info

23:30
50 millions d’euros, Manchester United fait pleurer le Real
23:10
Aubameyang atomise l’arbitre « scandaleux » de Sporting-OM
23:00
L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal
23:00
OL : Paulo Fonseca répond aux accusations
23:00
LdC : Programme TV et résultats de la 3e journée
22:56
LdC : Monaco gaspille contre Tottenham
22:17
L1 : Létang suspendu pour ses propos après LOSC-OL
22:00
Emerson exclu, un « geste idiot » qui tue l’OM

Derniers commentaires

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

Comme dis plus haut, évite de m'inclure dans tes délires avec Greg.

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

NON surtout pas a la 2 EME MINUTES Accroche toi plutot a repondre avec les trolls pour organiser une visio avec eux ( UN ZGEG ) Tu seras arbitre et je te file des cartons 👌

Aubameyang atomise l’arbitre « scandaleux » de Sporting-OM

Jsuis pas d'accord, et même dans une idée de com, jsuis pas fan

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

Compte fake? Tu te trompes de cible je pense. Je n'ai qu'un seul compte si j'omets celui qui a été banni.

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

De quoi tu parles ? J'évoque les matches de 2022, et Germain ne faisait plus partie de l'OM.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading