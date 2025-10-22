Nantes : Guardiola l'a eu, Luis Castro le veut aussi

Battu à domicile par le LOSC (2-0) dimanche dernier, le FC Nantes enchaîne les contre-performances en Ligue 1. Cette mauvaise dynamique pourrait finir par fragiliser Luis Castro, sauf si l’entraîneur des Canaris parvient à convaincre ses dirigeants de lui laisser du temps.

Waldemar Kita partageait l’avis du public de la Beaujoire. Comme les supporters, le président du FC Nantes ne se contentait pas du maintien obtenu sous Antoine Kombouaré la saison dernière. Le dirigeant s’était alors tourné vers Luis Castro, un entraîneur à la philosophie de jeu plus ambitieuse.

Luis Castro demande du temps

« J'aime que l'équipe domine, expliquait de nouveau le Portugais la semaine dernière. Ne pas avoir peur de la balle. Savoir la garder, bien la traiter. Et quand nous ne l'avons pas, chercher le plus vite possible à la récupérer. Car j'aime le ballon. Quand les enfants ont trois, quatre, cinq ans, la première passion est le ballon. Personne ne commence à jouer au football parce qu'il aime courir ou défendre. » Mais depuis le début de la saison, force est de constater que les Canaris sont loin d’avoir assimilé ses consignes. L’actuel 15e de Ligue 1 n’a remporté aucun de ses cinq derniers matchs et risque de fragiliser son coach. Ce dernier a donc anticipé la menace en réclamant du temps.

« Je connais une personne dans le foot français que je ne connaissais pas avant. Cette personne m’a dit qu’il y avait besoin de deux choses pour réussir un projet. Il faut soit du temps, soit de l’argent, s’est justifié Luis Castro, conscient des limites financières du FC Nantes. A Manchester City, Pep Guardiola avait les deux. Jürgen Klopp aussi en arrivant à Liverpool. Je connais le classement en ce moment. On va continuer à travailler. Je vais toujours donner mon maximum. Il y a deux ans, tout le monde disait que Dunkerque allait descendre à la trêve, qu’il n’y avait que 2 % de chances de rester en Ligue 2. Finalement, on s’est maintenus. » Pas sûr que la direction nantaise ambitionne un simple maintien dans l'élite cette saison.