La victoire ou la porte, le Paris FC se fâche

Paris FC21 févr. , 16:30
parEric Bethsy
Après une série de quatre matchs sans victoire en Ligue 1, le Paris FC voit la zone rouge se rapprocher. La mauvaise dynamique inquiète la direction parisienne qui se prépare à virer l’entraîneur Stéphane Gilli en cas de contre-performance à Toulouse ce samedi.
Malgré la puissance financière de ses actionnaires, le Paris FC s’était fixé un objectif modeste en début de saison. Le promu espérait simplement décrocher un maintien confortable en Ligue 1, sans imposer une entrée dans la course aux places européennes, ni même une place en première partie de tableau. La mission semblait à la portée des Parisiens et ne mettait pas une énorme pression sur les épaules de Stéphane Gilli.

Gilli menacé

Seulement voilà, outre l’élimination en huitièmes de finale de la Coupe de France à Lorient (2-0), le Paris FC n’a remporté aucun de ses quatre derniers matchs en championnat. Résultat, son avance sur la zone rouge a fondu et le barragiste Auxerre n’est plus qu’à cinq points. De quoi inquiéter la direction francilienne qui se prépare à un changement d’entraîneur. Le consultant Jérôme Rothen a en effet révélé que Stéphane Gilli serait licencié si son équipe ne s’imposait pas à Toulouse ce samedi. Un peu plus tard, RMC a néanmoins nuancé l’information de son spécialiste.
Le journaliste Fabrice Hawkins affirme qu’une contre-performance au Stadium ne provoquera pas forcément l’éviction du technicien. Mais un mauvais résultat le rapprocherait bien de la sortie. Les dirigeants, qui ont toujours conforté Stéphane Gilli jusqu’ici, ne lui témoignent plus le même soutien. D’ailleurs, les décideurs parisiens anticipent déjà son licenciement. Deux coachs dont l’identité n’a pas filtré ont été contactés au cas où le tacticien en poste était remercié. « Ce qui m'importe, ce n'est pas ma situation, c'est l'équipe et de faire un bon résultat à Toulouse. On n'a pas parlé de mon cas », a réagi Stéphane Gilli, suffisamment expérimenté pour savoir que ces rumeurs sont rarement anodines.
