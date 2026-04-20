Nantes finira la saison sans entraîneur

Vahid Halilhodzic a poussé le bouchon très loin hier contre les arbitres du match Nantes-Brest et l'entraîneur des Canaris sera probablement suspendu jusqu'à la fin de saison.

Si l'expulsion de Dehmaine Tabibou a clairement quelque chose de très étonnant, pour ne pas dire plus, le comportement de l'entraîneur nantais, sur le bord de la touche, a été excessif. Que Vahid Halilhodzic soit mécontent, et prononce quelques mots désagréables à destination de Guillaume Paradis, on peut le comprendre, mais le technicien du FCN a dépassé les bornes. En effet, après avoir été expulsé lui aussi, Coach Vahid est venu hurler au visage du quatrième arbitre, Florent Batta, et surtout il l'a touché. Et sans l'intervention de Chidozie Awaziem, on ne sait pas comment cela aurait pu se terminer. Résultat, non seulement Vahid Halilhodzic ne sera pas sur le banc mercredi au Parc des Princes avec son équipe, mais selon L'Equipe, il risque d'avoir mis un terme à sa saison et de laisser les Nantais se débrouiller tout seuls lors des derniers matchs de championnat.

Nantes sans entraîneur face au PSG