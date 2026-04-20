Vahid Halilhodzic

Nantes finira la saison sans entraîneur

FC Nantes20 avr. , 9:40
parClaude Dautel
5
Vahid Halilhodzic a poussé le bouchon très loin hier contre les arbitres du match Nantes-Brest et l'entraîneur des Canaris sera probablement suspendu jusqu'à la fin de saison.
Si l'expulsion de Dehmaine Tabibou a clairement quelque chose de très étonnant, pour ne pas dire plus, le comportement de l'entraîneur nantais, sur le bord de la touche, a été excessif. Que Vahid Halilhodzic soit mécontent, et prononce quelques mots désagréables à destination de Guillaume Paradis, on peut le comprendre, mais le technicien du FCN a dépassé les bornes. En effet, après avoir été expulsé lui aussi, Coach Vahid est venu hurler au visage du quatrième arbitre, Florent Batta, et surtout il l'a touché. Et sans l'intervention de Chidozie Awaziem, on ne sait pas comment cela aurait pu se terminer. Résultat, non seulement Vahid Halilhodzic ne sera pas sur le banc mercredi au Parc des Princes avec son équipe, mais selon L'Equipe, il risque d'avoir mis un terme à sa saison et de laisser les Nantais se débrouiller tout seuls lors des derniers matchs de championnat.

Nantes sans entraîneur face au PSG

« Alors qu’il a annoncé qu’il mettrait un terme, définitif cette fois, à sa carrière, dans quelques semaines, Halilhodzic risque de ne plus s’asseoir beaucoup sur un banc tant la sanction pourrait être sévère », prévient le quotidien sportif. Un coup dur de plus pour le FC Nantes, qui vit une vraie saison cauchemardesque. De son côté, l'entraîneur nantais sait ce qui l'attend, mais il s'en moque éperdument. « Mais je m’en fous, je peux prendre une suspension de 10 ans, j’en ai terminé avec le football. Mais quand je vois une injustice comme celle-là, je dois réagir », a confié le technicien nantais au micro de Ligue 1+. S'il sera privé de banc de touche et de vestiaire, Vahid Halilhodzic pourra toujours diriger son équipe depuis les tribunes, comme Paulo Fonseca l'a longtemps fait. Mais au moment où Nantes a le plus besoin de lui, ce pétage de plomb fait forcément mauvais genre pour le coach de 73 ans.
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Et foutre01, faut mettre le classement à jour hein... C'est l'OL qui est 3e pas Lille, puisqu'on a gagné les 2 matchs face à eux... Car en cas d'égalité , ce n'est plus les buts pour mais les buts sur l'ensemble des 2 matchs.

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énorme ... rassurant bon esprit une complicité solide avec Niakhate qui est énorme, lui aussi. très solide

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Exactement ^^

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Les joueurs sont gonflés de la ramener : ils refusent pas leurs salaires ! Et vu ce qu'ils ont montré à Lorient ils pourraient !

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ils ne se sont pas génés avec Fonseca

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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