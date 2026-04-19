Nantes en Ligue 2, réponse définitive à 19h

Pas d'effet Marbella, l'OM baladé à Lorient

Moi je l'adore ma vie c'est bien là l'essentiel Le supporterisme décérébré marseillais rend con..... il suffit de te lire pour s'en rendre compte Après, vu les humiliations à répétition que vous prenez dans la tronche depuis des années, votre fierté nauséabonde en prend un sacré coup ..... surtout quand on a que le foot pour masquer votre gros complexe d'infériorité ! Les pucelles marseillaises qui viennent chialer au micro de rmc le prouvent.... longue vie aux nuits du cazarre enchaîné 😂😂