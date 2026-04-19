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Nantes en Ligue 2, réponse définitive à 19h

FC Nantes19 avr. , 10:30
parMehdi Lunay
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Avant-dernier de Ligue 1 avec 19 points, le FC Nantes a un pied en Ligue 2. Les Canaris défient Brest ce dimanche pour le match de la dernière chance. Vahid Halilhodzic le sait : c'est la victoire ou la descente pour ses hommes.
Les Canaris sont-ils déjà cuits ? Le refrain connu est plus que jamais d'actualité sur les bords de l'Erdre. 17e de Ligue 1, le FC Nantes ne compte que 19 points. Même si c'est le pire exercice de l'histoire du club, un maintien n'est pas inatteignable. Le FCN possède 5 points de retard sur le barragiste Auxerre et doit encore disputer 6 rencontres. La première sera ce dimanche contre Brest à la Beaujoire dans une après-midi où tout peut basculer en bas de tableau.

La finale a lieu dimanche pour Nantes  

Les supporters nantais les plus optimistes imaginent déjà un scénario de rêve, celui d'un succès de leur club combiné à la défaite d'Auxerre à Monaco un peu plus tôt. Le FCN reviendrait alors à 2 unités de l'AJA. L'entraîneur Vahid Halilhodzic est bien plus pessimiste, évoquant clairement le match de la dernière chance. Quel que soit le résultat auxerrois en Principauté, ses hommes doivent gagner dimanche sous peine de quitter à coup sûr l'élite en mai.
« On arrive maintenant dans le mur, si on ne gagne pas ce match, après c'est fini. Même un match nul ne suffit pas », a t-il lâché sans hésiter en conférence de presse. La tâche ne s'annonce pas aisée pour Nantes. Les cadres comme Abline sont en crise de confiance. Les blessures frappent le groupe à l'image de Fabien Centonze dans la semaine. Surtout, le FCN est la pire équipe de Ligue 1 à domicile avec 8 points récoltés et seulement deux succès à la Beaujoire. Dans ces conditions, Brest ressemble presque à l'Everest pour les Canaris.
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Bonne intervention

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Moi je l'adore ma vie c'est bien là l'essentiel Le supporterisme décérébré marseillais rend con..... il suffit de te lire pour s'en rendre compte Après, vu les humiliations à répétition que vous prenez dans la tronche depuis des années, votre fierté nauséabonde en prend un sacré coup ..... surtout quand on a que le foot pour masquer votre gros complexe d'infériorité ! Les pucelles marseillaises qui viennent chialer au micro de rmc le prouvent.... longue vie aux nuits du cazarre enchaîné 😂😂

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Mbaye, Zaïre, Mayulu, Ndjantou, regarde le temps de jeu de ces mecs notamment sur la premiere partie de saison notamment. Regarde aussi le choix stratégique de la stabilité. Parle foot, arrête avec ton budget, 9 des 10 équipes qui vous ont battu en L1 ont un budget inférieur.

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Relis tes anciens post ça te donnera, peut-être, une petite idée

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C est toukours un plaisir d assister au spectacle de l OM circus. Pendant 6 mois quand tu les écoute, ils sont champions de france (et d'europe) et les 3 derniers ils font un cique de malade.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Marseille
523016410584018
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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