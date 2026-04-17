Nantes : Terrible blessure pour un joueur nantais à l'entrainement

Le FC Nantes jouera un match encore une fois décisif dans la course au maintien dimanche à Brest. Ouest-France révèle ce vendredi que les Canaris vont devoir composer sans Fabien Centonze, très sérieusement blessé.

Le joueur, âgé de 30 ans, a quitté tout de suite l’entraînement (dans une voiturette de golf), le visage caché par son maillot. On craint une rupture du ligament croisé pour l’ancien Messin et une absence très longue évidemment », précise notre confrère. Les supporters nantais ont de plus en plus de mal à croire au maintien de leur équipe en Ligue 1 , et cela pourrait encore empirer ce week-end si la formation de Vahid Halilhodzic ne vient pas à bout de Brest, dimanche à la Beaujoire. Pour cette rencontre de la dernière chance, l'entraîneur de Nantes va devoir se passer d'un de ses cadres, et probablement jusqu'à la fin de la saison. En effet, le quotidien régional affirme que lors de l'entraînement de ce vendredi, Fabien Centonze s'est gravement blessé au genou et a quitté ses coéquipiers sans pouvoir mettre le pied au sol. «», précise notre confrère.

Rupture du ligament pour Centonze ?

Le FC Nantes n'a évidemment pas communiqué sur ce sujet, attendant les résultats des examens que le défenseur va passer. Mais pour Coach Vahid, il est clair que Fabien Centonze est très sérieusement blessé. « Je suis très touché car c’est un garçon qui a beaucoup travaillé, qui s’est beaucoup investi », a confié l'entraîneur du FC Nantes, qui en plus de Centonze, devra également se passer de Kelvin Amian, lequel souffre d'une pubalgie et va se faire opérer, ce qui met également un terme à sa saison.