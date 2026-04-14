Nantes en Ligue 2, ils sont devenus fous

Le FC Nantes est plus que jamais en danger. Les Canaris pourraient bien connaître une relégation en fin de saison, même si certains peinent encore à y croire.

Le FC Nantes n’y arrive plus en Ligue 1 et se rapproche dangereusement d’une descente en division inférieure. Les Canaris avaient une belle opportunité ce week-end de se rapprocher de la place de barragiste, mais n’ont pu faire mieux qu’un match nul face à l’AJ Auxerre.

Le FC Nantes n’a donc plus que six matchs à disputer en championnat pour tenter de sauver sa saison, avec notamment des confrontations face au PSG, à l’OM, à Lens ou encore au Stade Rennais. De quoi rendre la mission ardue, et probablement impossible, pour des Nantais actuellement à cinq points d’Auxerre. Pourtant, publiquement, joueurs et dirigeants nantais semblent encore avoir du mal à prendre la mesure de la situation. Et cela n’a pas échappé à Emmanuel Merceron.

Des Nantais totalement déconnectés, ça fait réagir

Sur son compte X, le journaliste n’a en effet pas pu s’empêcher de réagir à un article de Ouest-France sur la situation du FCN, en relevant notamment deux phrases marquantes : « Au FC Nantes, on espère secrètement que quatre victoires (12 points) puissent suffire à arracher le strapontin du barragiste » et « Avec notre mentalité de guerrier au FC Nantes, on peut retourner toutes les équipes. Johan Lepenant, avril 2026 ». Il faut dire que certains ne semblent donc pas mesurer pleinement la gravité de la situation au FC Nantes, et la frustration grandit chez les supporters et observateurs des Canaris.

Lire aussi Nantes cherche déjà son entraîneur pour la Ligue 2

Le week-end prochain, le FC Nantes recevra le Stade Brestois en Ligue 1 pour tenter de continuer à croire au maintien. Il faudra réaliser un véritable exploit, tout en espérant des faux pas d’Auxerre. Rien n’est donc joué pour un club auquel beaucoup de choses échappent ces dernières semaines et dont la gestion par le clan Kita est clairement critiqué.