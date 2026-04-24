Nantes descend, Kita va récupérer 40 ME

De plus en plus proche d’une descente en Ligue 2, le FC Nantes sera contraint d'adapter son train de vie. Le club de Waldemar Kita devra réduire sa masse salariale et vendre ses meilleurs joueurs. De quoi envisager de belles recettes cet été.

Pas de miracle pour le FC Nantes . Mercredi soir, les Canaris ont subi la loi du Paris Saint-Germain (3-0) en match en retard. L’écart avec le barragiste Auxerre reste donc à cinq points, un véritable fossé à seulement quatre journées de la fin. Sans se voiler la face, la direction a sans doute anticipé une relégation en Ligue 2, avec les conséquences économiques qui vont avec. Les revenus du FC Nantes vont forcément chuter dans divers domaines tels que la billetterie et le sponsoring.

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Pour atténuer l’effet de ces pertes, une cure d’austérité sera nécessaire et passera par des départs. On pense principalement aux joueurs les mieux rémunérés et dont les sorties permettront de diminuer la masse salariale, déjà réduite de 40% l’été dernier. A noter que cette charge sera automatiquement allégée puisque le FC Nantes a inclus une baisse de salaire (de 40 à 60%) dans les contrats de nombreux joueurs en cas de descente. Autant dire que certains d’entre eux ne tarderont pas à chercher une porte de sortie une fois la relégation actée.

Ce ne sera pas forcément une mauvaise nouvelle pour Waldemar Kita dans la mesure où le président et propriétaire devra vendre ses meilleurs éléments. D’après l’estimation donnée par le quotidien régional Ouest-France, le FC Nantes pourrait récolter 40 millions d’euros grâce à trois ventes. Parmi les joueurs à grosse valeur marchande, les jeunes Tylel Tati, Louis Leroux et Dehmaine Tabibou ont la cote, tout comme l’attaquant Matthis Abline pour lequel Waldemar Kita réclamait 40 millions d’euros l’été dernier. Mais ça, c’était avant cette saison décevante.