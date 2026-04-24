Nantes descend, Kita va récupérer 40 ME

Sergio33 ALORS ON SAIT LIRE ?????????
"Tous les avantages" Vision hémiplégique. Lens n'a eu à jouer 2 matches en 3 jours qu'à 2 reprises cette saison (et 2 fois en 4 jours), en lien avec son parcours en Coupe de France. Paris, une vingtaine de fois, mais tu escamotes complètement celà parce que tu ne regardes que les budgets. La LFP n'a pas à adopter une vision comme la tienne. Son rôle est de maintenir un maximum d'équité entre les clubs, riches ou pas. Et dans cette optique, forcer Lens à un 5ieme enchainement de matches cette saison, tandis que son concurrent pour le titre l'a fait à 26 reprises, ça ne devrait même pas susciter de commentaires.
L'OM a fait un départ assez correct. C'est plutôt qu'ils n'ont pas tenu sur la durée. Comme toujours depuis plusieurs saisons maintenant.
Effectivement, j'escamote complètement la question de la compétence de Habib Beye comme entraineur. S'il reproduit les mêmes erreurs qu'à Rennes, où il a clairement été un boulet pour le club, alors il sera un nouveau problème pour vous. En fait, je pense que malgré votre calendrier favorable, vos joueurs sont trop usés mentalement pour acrocher la LdC, quelque soit la valeur de Beye comme entraineur. En tant que supporteur de l'OM, tu n'as sûrement pas la même approche, tu dois encore y croire...et c'est pas forcément moi qui aurais raison au final.
Le salaire de Mastantuono est de 7,29 M€ brut par an selon Capology. Le salaire d'Endrick est de 2,08 M€ brut par an selon Capology, 2,52 M€ selon Footmercato et un peu plus de 4 M€ selon Sergio.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|66
|29
|21
|3
|5
|65
|25
|40
|62
|29
|20
|2
|7
|57
|29
|28
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|54
|30
|16
|6
|8
|45
|30
|15
|53
|30
|15
|8
|7
|52
|41
|11
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|50
|30
|15
|5
|10
|52
|45
|7
|43
|29
|12
|7
|10
|46
|37
|9
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|38
|30
|9
|11
|10
|40
|46
|-6
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|37
|29
|10
|7
|12
|38
|44
|-6
|34
|30
|9
|7
|14
|26
|40
|-14
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|30
|5
|10
|15
|25
|39
|-14
|20
|30
|4
|8
|18
|25
|49
|-24
|15
|30
|3
|6
|21
|27
|66
|-39
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🚨 Waldemar Kita : « Avant, 𝗝’𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗩𝗘𝗡𝗔𝗜𝗦 𝗘𝗧 𝗢𝗡 𝗘́𝗧𝗔𝗜𝗧 𝗘𝗡 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘 𝟭. 💛💚 Cette saison, j’ai tout laissé faire… et on va descendre. » 🥶 🎙️ @Eurosport_FR