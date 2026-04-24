Kita avoue avoir plombé le FC Nantes

Battu par le Paris Saint-Germain dans son match de retard, le FC Nantes se rapproche d’une descente en Ligue 2. Dans une saison cauchemardesque, les Canaris ont enchaîné trois entraîneurs. Waldemar Kita n’a pas épargné Luis Castro dans un entretien pour Eurosport.

Cinq points, c’est ce qui sépare le FC Nantes de l’AJ Auxerre barragiste en championnat. À quatre journées de la fin, les Canaris disent presque adieu à la Ligue 1 . Dans une saison difficile, les entraîneurs se sont une nouvelle fois succédés sur le banc de l’octuple champion de France. Le constat n’est pas bon pour le club de Loire-Atlantique avec seulement quatre victoires cette saison en Ligue 1.

En début de saison, le FC Nantes veut se lancer dans un projet presque neuf avec la nomination de Luis Castro en provenance de Dunkerque. Le Portugais prône un jeu offensif. Avec un effectif limité, la saison tourne rapidement au vinaigre et la patience des Kita est rapidement épuisée. Le 11 décembre dernier, Castro est limogé.

Kita ne mâche pas ses mots

Interrogé par Eurosport sur ce choix, Waldemar Kita n’est pas tendre avec l’actuel entraîneur de Levante. « Le recrutement de Luis Castro. On a beaucoup discuté et hésité avec Franck, j'aurais dû être plus vigilant. Ce coach va faire descendre deux clubs dans la même année. Je n’aurais pas dû prendre cet entraîneur sans expérience. Je l’ai dit et répété. On n’a jamais pris un entraîneur qui venait de Ligue 2. Ce type-là est à côté, c’est un éducateur. Il ne peut pas réussir. Je gueule aujourd’hui au club et tout le monde me dit que j’ai raison. Après les matches amicaux, je disais qu’il fallait le dégager, » explique-t-il.

De son côté, Luis Castro a su rapidement rebondir à Levante. Le club espagnol était relégable à son arrivée. Désormais, le promu ne compte que deux points de retard sur Séville, 17e. Castro compte six victoires, cinq nuls et cinq défaites. De quoi remonter sa cote par-delà les Pyrénées.