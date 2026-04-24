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Kita avoue avoir plombé le FC Nantes

FC Nantes24 avr. , 13:30
parNathan Hanini
0
Battu par le Paris Saint-Germain dans son match de retard, le FC Nantes se rapproche d’une descente en Ligue 2. Dans une saison cauchemardesque, les Canaris ont enchaîné trois entraîneurs. Waldemar Kita n’a pas épargné Luis Castro dans un entretien pour Eurosport.
Cinq points, c’est ce qui sépare le FC Nantes de l’AJ Auxerre barragiste en championnat. À quatre journées de la fin, les Canaris disent presque adieu à la Ligue 1. Dans une saison difficile, les entraîneurs se sont une nouvelle fois succédés sur le banc de l’octuple champion de France. Le constat n’est pas bon pour le club de Loire-Atlantique avec seulement quatre victoires cette saison en Ligue 1.
En début de saison, le FC Nantes veut se lancer dans un projet presque neuf avec la nomination de Luis Castro en provenance de Dunkerque. Le Portugais prône un jeu offensif. Avec un effectif limité, la saison tourne rapidement au vinaigre et la patience des Kita est rapidement épuisée. Le 11 décembre dernier, Castro est limogé.

Kita ne mâche pas ses mots

Interrogé par Eurosport sur ce choix, Waldemar Kita n’est pas tendre avec l’actuel entraîneur de Levante. « Le recrutement de Luis Castro. On a beaucoup discuté et hésité avec Franck, j'aurais dû être plus vigilant. Ce coach va faire descendre deux clubs dans la même année. Je n’aurais pas dû prendre cet entraîneur sans expérience. Je l’ai dit et répété. On n’a jamais pris un entraîneur qui venait de Ligue 2. Ce type-là est à côté, c’est un éducateur. Il ne peut pas réussir. Je gueule aujourd’hui au club et tout le monde me dit que j’ai raison. Après les matches amicaux, je disais qu’il fallait le dégager, » explique-t-il.
De son côté, Luis Castro a su rapidement rebondir à Levante. Le club espagnol était relégable à son arrivée. Désormais, le promu ne compte que deux points de retard sur Séville, 17e. Castro compte six victoires, cinq nuls et cinq défaites. De quoi remonter sa cote par-delà les Pyrénées.
Nantes

Nantes

Ligue 1 #17
D
N
N
N
D
Ligue 1
Ligue 1
Matchs30
V
Victoire4
M
Match nul8
D
Défaite18
Buts Marqués25
Buts Encaissés49

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M. Abdallah

EgyptÉgypte Âge 28 Attaquant
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Rouge0
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Botafogo doit 138 millions d’euros à l’OL

Mdrrrr y'a 6 mois j'avais calculé 150M à la louche entre la vente des actifs et l'achat des joueurs, bah voilà, c'était pas compliqué 😂😂 Et dans l'autre sens, il n'y a rien à part le prêt d'Almada. Mais on attend toujours d'avoir la liste détaillée avec tous les différents mouvements.

Franco Mastantuono à l'OL, c'est validé

"à la vue de la progression d'Endrick depuis qu'il a été prêté à l'OL." Super vanne c:/remi^^

OM : Habib Beye en grand danger dimanche soir

Rien ne sert de courrir il faut partir à point.

Encore un coup bas de la LFP, Lens est dégoûté

Plus simplement relevé exact du nombre de fois ou une équipe n'a eu que 3 jours ou 4 jours entre 2 matchs Nombre de fois 3 jours entre 2 matchs OL ET Strasbourg 14 Lille 13 Nice 12 PSG 11 OM 9 Monaco 6 Lens 3 Nombre de fois 4 jours entre 2 matchs PSG 17 Monaco 13 OM Strasbourg et OL 11 Lille 8 Nice 7 Lens 3

OM : Habib Beye en grand danger dimanche soir

On peut incriminer la gestion de Longoria et de Benatia. Ok. Mais c'est Beye qui fait les compos. Et souvent c'est n'importe quoi. Abdelli mdc??? Défense à trois alors qu'à chaque fois ou presque, on perd avec cette défense depuis le début de saison. Aucun clean sheet avec cette défense. On peut charger la mule sur Longoria et Benatia, mais ils ne sont pas les seuls responsables de tout ce fiasco. A un moment donné il faut aussi mettre l'entraineur et les joueurs en face de leurs responsabilités.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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