Mondial 2026 : La Norvège griffe l'Écosse après l'annulation d'un match d'entraînement

Le sélectionneur norvégien Stale Solbakken a vivement critiqué lundi son homologue écossais Steve Clarke, qualifiant l'Écosse de "peu professionnelle" après que celle-ci a annulé de manière inattendue un match d'entraînement à huis clos, invoquant des blessures de joueurs.

Ce match, prévu lundi au camp d'entraînement de l'Écosse à Charlotte, en Caroline du Nord, avait été organisé plusieurs mois à l'avance afin de permettre aux joueurs moins utilisés de s'entraîner en situation de match avant la Coupe du monde.

Cependant, le camp norvégien n'a été informé de l'annulation que tard dans la nuit de vendredi, après leur dernière séance d'entraînement, ce qui a contraint Stale Solbakken à modifier son approche tactique pour le match amical de dimanche contre le Maroc, qui s'est soldé par un match nul dans le New Jersey (1-1).

"Cela m’a tout autant surpris, et c’est un manque de professionnalisme de la part de l’Écosse," a déclaré Stale Solbakken à la chaîne norvégienne NRK.

"C'est un manque de professionnalisme de la part de leur sélectionneur de ne pas m'avoir appelé personnellement, et d'avoir demandé à leur responsable d'équipe de nous appeler pour nous l'annoncer après la fin de l'entraînement. Je ne crois pas que les blessures qu'ils invoquent se soient produites lors de leur dernière séance."

Le sélectionneur écossais Steve Clarke a minimisé l’incident dimanche soir, déclarant à la BBC que le match n’était censé être qu’un entraînement d’une heure.

L'Ecosse se fâche avec la Norvège juste avant le Mondial

Steve Clarke a ajouté que son équipe avait subi quelques blessures mineures au cours de la semaine et avait décidé de ne pas disputer ce match, un peu plus d’un jour après la victoire facile de l’Écosse en match amical contre la Bolivie (4-0).

"Nous avons eu un ou deux petits soucis la semaine dernière et avons décidé que cela ne valait pas la peine de prendre le risque," a-t-il déclaré.

Cette annulation soudaine a suscité de vives critiques de la part de personnalités et de joueurs norvégiens de haut niveau, notamment l'attaquant Alexander Sorloth, qui a qualifié cette décision de "très regrettable et d'un manque total de professionnalisme".

La Norvège lancera sa Coupe du monde contre l'Irak le 16 juin, tandis que l'Écosse affrontera Haïti le 14 juin.