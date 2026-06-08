Norvege Haaland

Mondial 2026 : La Norvège griffe l'Écosse après l'annulation d'un match d'entraînement

Mondial 202608 juin , 19:40
parFoot01 avec Reuters
0
Le sélectionneur norvégien Stale Solbakken a vivement critiqué lundi son homologue écossais Steve Clarke, qualifiant l'Écosse de "peu professionnelle" après que celle-ci a annulé de manière inattendue un match d'entraînement à huis clos, invoquant des blessures de joueurs.
Ce match, prévu lundi au camp d'entraînement de l'Écosse à Charlotte, en Caroline du Nord, avait été organisé plusieurs mois à l'avance afin de permettre aux joueurs moins utilisés de s'entraîner en situation de match avant la Coupe du monde.
Cependant, le camp norvégien n'a été informé de l'annulation que tard dans la nuit de vendredi, après leur dernière séance d'entraînement, ce qui a contraint Stale Solbakken à modifier son approche tactique pour le match amical de dimanche contre le Maroc, qui s'est soldé par un match nul dans le New Jersey (1-1).
"Cela m’a tout autant surpris, et c’est un manque de professionnalisme de la part de l’Écosse," a déclaré Stale Solbakken à la chaîne norvégienne NRK.
"C'est un manque de professionnalisme de la part de leur sélectionneur de ne pas m'avoir appelé personnellement, et d'avoir demandé à leur responsable d'équipe de nous appeler pour nous l'annoncer après la fin de l'entraînement. Je ne crois pas que les blessures qu'ils invoquent se soient produites lors de leur dernière séance."
Le sélectionneur écossais Steve Clarke a minimisé l’incident dimanche soir, déclarant à la BBC que le match n’était censé être qu’un entraînement d’une heure.

L'Ecosse se fâche avec la Norvège juste avant le Mondial

Steve Clarke a ajouté que son équipe avait subi quelques blessures mineures au cours de la semaine et avait décidé de ne pas disputer ce match, un peu plus d’un jour après la victoire facile de l’Écosse en match amical contre la Bolivie (4-0).
"Nous avons eu un ou deux petits soucis la semaine dernière et avons décidé que cela ne valait pas la peine de prendre le risque," a-t-il déclaré.
Cette annulation soudaine a suscité de vives critiques de la part de personnalités et de joueurs norvégiens de haut niveau, notamment l'attaquant Alexander Sorloth, qui a qualifié cette décision de "très regrettable et d'un manque total de professionnalisme".
La Norvège lancera sa Coupe du monde contre l'Irak le 16 juin, tandis que l'Écosse affrontera Haïti le 14 juin.
Articles Recommandés
Lung ICONSPORT_274613_0018
OM

Une première recrue à l'OM, c'est déjà la déception

L'entraîneur du PSG n'était pas content
Equipe de France

EdF : Luis Enrique va sauver la France

Lamine Yamal ICONSPORT_234296_0083
Mondial 2026

Mondial 2026 : L’Espagne optimiste pour Yamal et Williams

ICONSPORT 070530 0005
Mondial 2026

Michel Platini déclare la guerre au patron de la FIFA

Fil Info

08 juin , 21:30
Une première recrue à l'OM, c'est déjà la déception
08 juin , 21:00
EdF : Luis Enrique va sauver la France
08 juin , 20:40
Mondial 2026 : L’Espagne optimiste pour Yamal et Williams
08 juin , 20:30
Michel Platini déclare la guerre au patron de la FIFA
08 juin , 20:12
France-Irlande du Nord : Les compos (21h10 sur TF1)
08 juin , 20:08
L'OL porte plainte, Textor a dépassé les bornes
08 juin , 20:00
Mbappé le problème du PSG ? Son meilleur avocat est une star
08 juin , 19:48
Mondial 2026 : Un cadre des Pays-Bas forfait, la grosse tuile
08 juin , 19:45
Alexandre Dujeux arrive sur le banc de Lorient

Derniers commentaires

Barcola vendu 130 ME, l'OL en plein cauchemar

Ce qui est certain, c'est que progrès ou pas, il ne vaut JAMAIS de la vie 130 millions à l'heure actuelle.

L'OM reçoit une offre pour Greenwood, Richard la déchire

il n a violé personne pauvre abruti

Fabio Grosso nommé entraîneur de la Fiorentina

Tout à fait d'accord. Il a réussi avant et après son passage ici, ce qui démontre que c'est un bon entraîneur, qui n'est juste pas arrivé au bon moment.

Michel Platini déclare la guerre au patron de la FIFA

le mec va s attaquer au qatari Infantino ! t as rien compris Michel..... il ne risque rien

L'OL porte plainte, Textor a dépassé les bornes

"Qu'on lui coupe la tête!" Pour ceux qui ont la réf ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading