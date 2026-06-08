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Eriksen est rentré chez lui et sort du silence

Foot Mondial08 juin , 19:10
parClaude Dautel
0
24 heures après un malaise en plein match qui a effrayé toute la planète, Christian Eriksen a déjà quitté l'hôpital d'Odense où il avait été transporté. Le joueur danois a adressé un message au public après cet énorme souci de santé rendu spectaculaire par le déclenchement du défibrillateur automatique dont il est équipé depuis un premier malaise cardiaque lors de l'Euro 2021.
« Je tiens à vous faire savoir que je vais bien et que je suis chez moi avec ma famille. Comme vous pouvez sans doute l’imaginer, le choc délivré par mon défibrillateur cardiaque implantable a eu un impact considérable sur moi et ma famille. Mais je tiens à rassurer tout le monde, cette situation était différente de celle de 2021. Je me sens bien et ma convalescence a déjà commencé. En plus d’être reconnaissant pour le soutien et l’aide de tous les joueurs et de l’équipe médicale sur le terrain, je suis également extrêmement reconnaissant envers les médecins qui ont pris soin de moi et de mon cœur au fil des ans. Grâce à leur expertise, mon défibrillateur implantable a fait exactement ce pour quoi il a été conçu, à savoir me protéger quand j’en avais besoin. Pour l’instant, je me concentre sur mon rétablissement, passer du temps avec ma famille, partir en vacances et jouer au football avec mes enfants », a indiqué le footballeur international danois, qui n'en a évidemment pas dit plus sur la suite éventuelle de sa carrière.
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