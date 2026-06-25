Nantes : Ça sent déjà le clash avec Der Zakarian

Alors que le FC Nantes a repris le chemin de l’entraînement mercredi, un joueur manquait à l’appel. Il s’agit de l’attaquant Mostafa Mohamed qui ne dispute pas le Mondial 2026 avec l’Egypte, et dont l’absence suscite des doutes quant à son avenir avec les Canaris.

FCNHistory. Celles du gardien Alban Lafont et du défenseur polyvalent Jean-Kévin Duverne étaient prévues, les deux joueurs disputant actuellement la Coupe du monde respectivement avec la Côte d’Ivoire et Haïti. En revanche, la justification de Mostafa Mohamed reste méconnue. C’est déjà la rentrée pour le FC Nantes . Ce mercredi, le groupe de Michel Der Zakarian a repris l’entraînement à la Jonelière avec trois absences, note le compte. Celles du gardien Alban Lafont et du défenseur polyvalent Jean-Kévin Duverne étaient prévues, les deux joueurs disputant actuellement la Coupe du monde respectivement avec la Côte d’Ivoire et Haïti. En revanche, la justification de Mostafa Mohamed reste méconnue.

L’Egyptien n’a pas été convoqué pour le Mondial avec les Pharaons et n’a donc aucune raison de revenir plus tard. Il serait étonnant que la direction lui ait accordé des vacances supplémentaires. On peut davantage imaginer une sorte d’accord permettant à l’attaquant de se concentrer sur la recherche d’un autre club. Après la relégation des Canaris en Ligue 2 , l’ancien joueur de Galatasaray a sûrement des envies d’ailleurs incompatibles avec les plans de ses supérieurs. Le journal L’Equipe affirmait le mois dernier que le FC Nantes souhaitait conserver son avant-centre malgré la perspective de le voir partir libre l’année prochaine.

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Les deux parties seraient-elles en désaccord sur ce point ? Cette hypothèse peut aussi expliquer une absence non justifiée de Mostafa Mohamed, d’autant que le club de Waldemar Kita n’a pas communiqué sur son absence. La situation ressemble donc à un début de bras de fer pour le FC Nantes et son nouvel entraîneur Michel Der Zakarian. A peine installé, le successeur de Vahid Halilhodzic n’a vraiment pas besoin de ça. Les Canaris ont tout intérêt à clarifier l’avenir de Mostafa Mohamed, sachant que l’autre attaquant Matthis Abline a quand à lui un bon de sortie.