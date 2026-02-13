ICONSPORT_335689_0123

L1 : Monaco renaît et enfonce Nantes

Ligue 113 févr. , 23:02
parMehdi Lunay
0
22e journée de Ligue 1
Stade Louis-II
Monaco-Nantes 3-1
Buts : Adingra (25e, 28e), Zakaria (30e) pour Monaco ; Centonze (45e+1) pour Nantes
Exclusion : Golovin (65e) pour Monaco
Invaincu lors des trois matchs précédents en Ligue 1, Monaco a confirmé ses progrès. L'ASM étouffait Nantes dans le jeu en première période. En 5 minutes, les joueurs de la Principauté marquaient trois buts dans une défense nantaise à la rue. Déchaînée, la recrue ivoirienne Adingra inscrivait un doublé. Nantes se réveillait avant la pause via une belle reprise de Centonze. Un but loin d'être inutile. Monaco baissait de pied après le repos et Golovin était exclu. Nantes poussait mais les Canaris étaient trop maladroits pour revenir au score.
Avec ce succès, Monaco remonte à la 7e place de Ligue 1 (31 points). Nantes demeure 17e (14 points). Les hommes d'Ahmed Kantari pourraient même être derniers dimanche en cas de succès de Metz sur Auxerre.

Ligue 1

13 février 2026 à 21:05
Monaco
Adingra25'Adingra28'Zakaria Lako Lado30'
3
1
Match terminé
Nantes
Centonze45'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
I. Sissoko
NantesNantes
Carton jaune
87
C. Collins Awaziem
NantesNantes
Carton jaune
82
J. Teze
MonacoMonaco
Remplacement
78
ENTRE
Y. El-Arabi
NantesNantes
SORT
A. Youssef
NantesNantes
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51221633491930
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
Rennes
34229763435-1
6
LOSC Lille
3321103834304
7
Monaco
312294935341
8
Strasbourg
302193934277
9
Toulouse
302186731247
10
Angers SCO
29218582225-3
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132134142146-25

