L1 : Monaco renaît et enfonce Nantes

Abner aurait peut être besoin de souffler non ?
Tu sais lire l article ? Ares en on marre d investir , dans une ligue qui a pas de droit tv forcément c'est pas rentable d investir a perte
oui ok et Botafogo et les autres vont rester intact également askip
Quand on a pas le choix tu est bien obligé
c'est pas se rassurer c'est un fait averé Kang et Ares sont mains dans la mains la preuve encore il y a 3 semaines lors de l AG
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
😱 𝟱 𝗺𝗶𝗻𝘂𝘁𝗲𝘀 = 𝟯 𝗯𝘂𝘁𝘀 Le FC Nantes s'enfonce dans la zone rouge face à l'AS Monaco !