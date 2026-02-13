L1 : Monaco renaît et enfonce Nantes

22e journée de Ligue 1

Stade Louis-II

Buts : Adingra (25e, 28e), Zakaria (30e) pour Monaco ; Centonze (45e+1) pour Nantes

Exclusion : Golovin (65e) pour Monaco

Invaincu lors des trois matchs précédents en Ligue 1, Monaco a confirmé ses progrès. L'ASM étouffait Nantes dans le jeu en première période. En 5 minutes, les joueurs de la Principauté marquaient trois buts dans une défense nantaise à la rue. Déchaînée, la recrue ivoirienne Adingra inscrivait un doublé. Nantes se réveillait avant la pause via une belle reprise de Centonze. Un but loin d'être inutile. Monaco baissait de pied après le repos et Golovin était exclu. Nantes poussait mais les Canaris étaient trop maladroits pour revenir au score.

Avec ce succès, Monaco remonte à la 7e place de Ligue 1 (31 points). Nantes demeure 17e (14 points). Les hommes d'Ahmed Kantari pourraient même être derniers dimanche en cas de succès de Metz sur Auxerre.