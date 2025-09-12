Nantes a menti, la FFF est choquée

En colère après la blessure d’Herba Guirassy avec les Bleuets, le FC Nantes estime que le staff médical tricolore n’a pas écouté ses recommandations. La réaction des Nantais étonne l’équipe de France Espoirs qui donne une version différente.

A l’image du Paris Saint-Germain après les blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé, le FC Nantes manifeste sa colère. Son ailier Herba Guirassy s’est blessé à la cuisse pendant un entraînement avec l’équipe de France Espoirs. De quoi agacer le coach des Canaris Luis Castro qui assure que le club nantais avait prévenu le staff médical des Bleuets.

Lire aussi En guerre contre la FFF, Nantes rejoint le PSG

« On avait dit qu’il ne pouvait pas jouer, ils l’ont fait jouer, se plaignait le Portugais jeudi en conférence de presse. Maintenant, on ne peut rien faire. La cellule médicale de Nantes a échangé avec celle de la sélection et on avait dit qu’il ne pouvait pas jouer le premier match contre le Luxembourg (match annulé après l’accident du bus luxembourgeois, ndlr), même pas une minute. Ils ont fait une opposition, il a joué. Naturellement, il s’est blessé. » Si Didier Deschamps comprend la réaction du Paris Saint-Germain, son homologue Gérald Baticle, lui, ne s’attendait pas à la fureur du FC Nantes. Et pour cause, l’équipe de France Espoirs ne donne pas la même version.

En réalité, le pensionnaire de la Beaujoire n’a pas demandé à ce qu’Herba Guirassy reste éloigné des terrains. Les Nantais ont seulement conseillé aux Bleuets de ne pas le faire débuter une rencontre. Sa participation à une opposition de deux fois 30 minutes n’était donc pas contre-indiquée. Si le club s’y était clairement opposé, le sélectionneur des Bleuets n’aurait pas pris le moindre le risque, lui qui n’a pas hésité à laisser Jérémy Jacquet, Djaoui Cissé et Mohamed Kader Meïté rentrer à Rennes pour de petites alertes. Autrement dit, le staff français ne se sent pas responsable.