En guerre contre la FFF, Nantes rejoint le PSG

FC Nantes11 sept. , 20:30
parEric Bethsy
Après le Paris Saint-Germain, c’est le FC Nantes qui pointe la gestion d’un staff tricolore. L’entraîneur des Canaris Luis Castro se plaint des médecins des Bleuets selon lui responsables de la blessure de son ailier Herba Guirassy.
Décidément, la Fédération Française de Football n’est pas épargnée pendant cette trêve internationale. Après la colère du Paris Saint-Germain, qui réclame un nouveau protocole suite aux blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé avec les Bleus, le FC Nantes se plaint de la gestion du staff médical de l’équipe de France Espoirs. En cause, le coup dur subi par son ailier Herba Guirassy, touché à la cuisse à l’entraînement des Bleuets alors que les Canaris avaient alerté la FFF.
« On avait dit qu’il ne pouvait pas jouer, ils l’ont fait jouer, a regretté l’entraîneur nantais Luis Castro devant les médias. Maintenant, on ne peut rien faire. La cellule médicale de Nantes a échangé avec celle de la sélection et on avait dit qu’il ne pouvait pas jouer le premier match contre le Luxembourg (match annulé après l’accident du bus luxembourgeois, ndlr), même pas une minute. Ils ont fait une opposition, il a joué. Naturellement, il s’est blessé. Si la sélection demande notre joueur, qu’on dit qu’il est blessé, qu’il ne peut pas jouer, qu’il joue et qu’on se retrouve sans joueur, c’est dur. Pardon mais c’est… »
« La sélection aurait pu appeler un mec de Rennes ou d’Auxerre. Nous, nous n’avons pas 200 joueurs sur qui on peut faire appel, a ajouté le Portugais. Nous avons un groupe et c’est un joueur titulaire lors des trois premiers matchs qui se blesse. Qu’un joueur aille en sélection, joue et se blesse, ça peut arriver, c’est normal et ça ne me pose aucun problème. Il y a la période en club et la période de sélection pendant les trêves internationales. Mais si tu sais avant, que s’il joue c’est quasiment sûr qu’il se blesse, tu ne peux pas le faire jouer. Ça fait mal pour la sélection, très mal pour nous et encore plus pour le joueur qui fait un bon début de saison. Il a gagné sa place et maintenant il ne va pas jouer. »
« On va voir combien de temps ça va durer mais pour Nantes et le joueur, c’est le plus dur. J’avais peur qu’il aille en sélection parce qu’il n’allait pas s’entraîner à Nantes. Je préférais qu’il reste ici parce que je savais comment gérer ça et je ne sais pas comment ils travaillent en équipe de France. Quand je parle avec eux, que je leur dis qu’il va avec la sélection mais qu’il ne peut pas jouer et qu’ils le font jouer, ce n’est pas un problème de communication. Je serai plus attentif la prochaine fois », a prévenu Luis Castro, contraint de composer sans Herba Guirassy pour le déplacement à Nice samedi. 
Loading